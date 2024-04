Una de las cuestiones por la que varios futbolistas del Toluca se lamentaron en la derrota ante el América fue una acción que pudo cambiar el trámite del juego: un penal no cobrado por mano de Javairo Dilrosun, donde los ‘Diablos’ podrían haber marcado el 2-3 y meterse en partido.

En este sentido, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol reveló a través de sus redes sociales no sólo la explicación argumentativa del por qué del no-fallo a favor del Toluca, sino también los audios del VAR de la jugada.

Lo más importante es que la postura de la Comisión Arbitral fue respaldar la decisión de los árbitros de campo y VAR, en la situación de juego en cuestión, y así lo manifestaron en el video que publicaron anexando la grabación de las voces de la sala de tecnología.

En primer lugar, en el video se presenta y describe la acción y se da una primera definición sobre lo determinado por los jueces. “A los 35 minutos de juego, dentro del área del América, un delantero de Toluca lanza un centro. El #24 del América intenta bloquear ese centro con su cuerpo, y el balón golpea directamente el brazo derecho de dicho defensor, el cual se encuentra cerca de su cuerpo, sin ampliar el volumen de este, y el jugador intenta recoger el brazo sin asumir un riesgo“, comienza analizando el video que se hizo oficial en horas de la madrugada.

Luego, se detalla las razones reglamentarias por las cuales se decidió no cobrar penal para Toluca en esa jugada del primer tiempo del encuentro. “Si el balón no golpease en el brazo, golpearía en el cuerpo de dicho defensor, por lo que no se debe sancionar mano, ya que no amplía el volumen de su cuerpo y está justificada para esta acción en concreto. Si el balón hubiese contactado el brazo izquierdo, sin duda sería una situación diferente, lo cual no ocurrió”, sentenció la Comisión de Arbitraje en la explicación otorgada en el archivo audiovisual difundido.

Por último, las autoridades aclararon las maniobras de los réferis que estaban a cargo de impartir justicia en el momento de las acciones. “Los árbitros de campo deciden no sancionar infracción ya que estiman que el balón golpea el abdomen del defensa. A partir de esa situación, el VAR revisa la acción con diferentes ángulos y velocidades, encontrando que el balón golpea directamente la mano derecha del defensor, la cual ya definimos que se encontraba en una posición de no riesgo cerca del cuerpo, por lo cual deciden confirmar la decisión inicial de los árbitros y reanudar el juego conforme a lo que habían señalado en forma inicial”, concluyó el video explicativo.

Los audios del VAR en la situación del no-penal en América vs. Toluca: