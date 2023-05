¿Por qué no juega Álvaro Fidalgo en Chivas vs. América por las semifinales de ida del Clausura 2023 ?

América tiene una cita sumamente importante en el Torneo Clausura 2023. Y es que las Águilas visitan a Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron, donde se llevará a cabo el partido de ida de las semifinales de la Liga MX.

El equipo de Fernando Ortiz tiene una cuenta pendiente con la Liguilla y en su más reciente presentación puso en peligro la clasificación ante Atlético de San Luis, rival contra el que cayó por 2-1 en condición de local.

Es por eso que el Tano no quiere sorpresas y sale con el once de gala para disputar el Clásico Nacional; sin embargo, hay un elemento imprescindible en el esquema del América que no estará presente: Álvaro Fidalgo.

En Bolavip te presentamos los motivos por los cuales el mediocampista español no forma parte de la nómina de las Águilas para este primer partido contra el Rebaño Sagrado:

+ ¿Por qué no juega Álvaro Fidalgo en Chivas vs. América?

El habilidoso mediocampista no será parte del partido que disputarán América y Chivas de Guadalajara este jueves 18 de mayo, pues presenta molestias físicas. El Tano Ortiz no quiere arriesgarlo y el puesto de Fidalgo será ocupado por Pedro Aquino.

+ La alineación del América ante Chivas por el Clausura 2023:

Con la ausencia de Álvaro Fidalgo en el once inicial, estos son los jugadores que presenta el América para buscar un buen resultado ante Chivas: