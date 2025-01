El Toluca afrontará esta noche un compromiso de alta complejidad, cuando el conjunto escarlata visite a Pumas UNAM en la continuidad de la cuarta jornada del Torneo Clausura. A la dificultad del rival, también se le suma el clima hostil que recibirá por el regreso de Antonio Mohamed a CU tras su paso como DT.

Como si todas estas circunstancias no fuesen lo suficientemente adversas, los ‘Diablos Rojos’ deberán sobreponerse a otro contratiempo más, que complicará las aspiraciones de lograr un buen resultado: la ausencia de Paulinho. El goleador no figura en la alineación de Toluca para el enfrentamiento de Liga MX.

El artillero y máxima referencia de ataque del equipo choricero no forma parte del once inicial ya que continúa padeciendo molestias físicas que deberán ser atendidas con mayor minuciosidad por el cuerpo médico del Toluca, para que no sigan afectando a las próximas presentaciones del delantero y del club.

Paulinho no logra recuperar la regularidad en Toluca [Foto: Getty]

Ese parte médico ha llevado a que no sólo no integre la formación que saldrá al campo de juego, sino que Paulinho tampoco estará en el banco de suplentes entre los revelos con los que cuenta Antonio Mohamed para utilizar en el segundo tiempo de este partido, por lo que Pumas y Gustavo Lema respiran.

De esta manera, Toluca dispondrá de la siguiente alineación para chocar ante Pumas, sin Paulinho en la ofensiva: Luis García; Brian García, Luan García, Federico Pereira, Bruno Méndez, Jesús Gallardo; Marcel Ruiz, Franco Romero; Jesús Angulo; Alexis Vega y Edgar López. Entre las alternativas para el complemento, de todos modos, hay jugadores importantes como Helinho, Hector Herrera e Isaías Violante.

El partido entre Toluca y Pumas UNAM se disputará HOY miércoles 29 de enero, con sede en el Estadio Olímpico Universitario, a partir de las 21.00 horas, en el marco de la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX. El encuentro contará con la transmisión de las pantallas de TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

