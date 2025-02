Luego de un Torneo Apertura donde no pudo ni siquiera entrar a Play-In, el Club León sorprendió a todos con su liderato transitorio e indiscutido en el Clausura 2025. ‘La Fiera’ es el único invicto del campeonato del futbol mexicano y mira a todos desde arriba en soledad con una buena diferencia sobre sus escoltas.

El conjunto esmeralda ganó 6 de sus primeros 7 juegos en la temporada (2-1 vs. Atlas, 1-0 vs. Juárez, 2-1 vs. Chivas, 2-1 vs. Mazatlán, 2-1 vs. Pachuca y 2-1 vs. Atlético San Luis), y el restante no lo perdió (3-3 con Toluca). Esos resultados le permitieron sacarle tres puntos de ventaja a su perseguidor América.

Este comienzo de campaña llevó a que el entrenador Eduardo Berizzo sea firmemente respaldado unánimemente en León, tanto por la directiva que lo contrató como por los aficionados, que luego de haber estado disconformes con sus primeros partidos en el torneo anterior, ahora están muy contentos con los resultados.

Sin embargo, esa banca ha llegado también de una manera especial: se hizo público un mensaje de un directivo de León, donde explica el presente de su institución a través de un recadito a Monterrey, último finalista de la Liga MX, por medio de una conversación con el columnista Miguel Ángel Arizpe, de Mediotiempo.

La relación Berizzo-James ilusiona a todo León [Foto: Getty]

El mandatario de La Fiera, cuyo nombre no fue revelado por Arizpe, le confesó lo siguiente: “Le estamos agradecidos a los directivos de Rayados que lo tuvieron enfrente antes que nosotros y optaron por Demichelis“, le soltó de manera sarcástica al corresponsal periodístico, haciendo referencia a lo cuestionado que está el entrenador argentino que tiene Monterrey.

En otro término, la fuente en cuestión le admitió al reportero de lo que se pierde Rayados por no haber elegido al ‘Toto’ a la hora de escoger su estratega. “De inicio en León sabíamos que con el Profe Berizzo nos iría bien, no tanto el torneo pasado que vino, sino a partir de éste, en la banca lo de Berizzo ha sido mágico, y no sabes lo bien que ve el futbol“, agregó el entrevistado, que hará caldear los ánimos en Monterrey, donde aguardarán el cruce entre ambos con ansias.

‘La Fiera’ y ‘Rayados’ se verán las caras en la última jornada de la fase regular, la decimoséptima, en un enfrentamiento que tendrá lugar el 20 de abril, en el Estadio León. Será interesante conocer de qué manera llegará cada equipo a ese tramo de la temporada y qué relevancia tendrá para cada uno el resultado de este partido.