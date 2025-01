Cuando al revisar el calendario al principio de la temporada, el fanático del Toluca se cruzaba con el juego de la tercera jornada ante Mazatlán, de cada 100 aficionados 99 imaginaban una victoria ante un rival con una plantilla inferior y más aún considerando que por delante le quedaría enfrentar a rivales mucho más poderosos.

Sin embargo, lejos estuvo el equipo de conseguir ese resultado en la visita a El Encanto este viernes. Los ‘Diablos Rojos’ no sólo cayeron por 2-1 ante los ‘Cañoneros’, sino que tuvieron una presentación muy discreta, rozando el papelón, con muy pocos destellos de juego y falta de actitud para llevarse puesto a un oponente más débil.

Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich se habían puesto al frente temprano gracias a un tanto de Facundo Almada por balón quieto, y aunque Marcel Ruiz había igualado transitoriamente apenas minutos después, la salida de Paulinho en el entretiempo le quitó el poco peso ofensivo al Toluca, que lo perdió sobre el final con gol de Luis Amarilla.

Marcel Ruiz marcó el gol de Toluca, pero no alcanzó [Foto: Getty]

Los 3 pedidos de la afición de Toluca a la directiva tras la derrota:

Luego del traspié en Mazatlán jugando un muy mal partido, los simpatizantes del conjunto escarlata inundaron las redes sociales de comentarios, algunos de ellos a modo de opinión sobre la actuación de su equipo, pero muchos otros como reclamos para las autoridades por el irregular inicio (4 puntos de 9 jugados y pobres rendimientos).

En primer lugar, la afición de los Diablos en masasolicitóel fichaje de un portero de jerarquía que llegue para ser titular. Luis García tuvo la oportunidad de reemplazar a Tiago Volpi y la desaprovechó: no sólo encajó dos goles sino que tuvo responsabilidad directa en el segundo tanto de Mazatlán, con una salida en falso a cortar un centro.

En segundo término, los usuarios escarlatas advirtieron a los mandatarios del club que es necesario incorporar un centrodelantero suplente que esté a la altura para poder tener una variante confiable cuando Paulinho no esté disponible. Robert Morales y Edgar López no han sabido reemplazar la magnánima calidad del portugués: la afición no pretende una estrella, sino un relevo ‘correcto y acorde’.

Por tercera y última parte, un particular pedido reiterado entre los fanáticos en las repercusiones de la caída ha sido la salida de Santiago San Román, director futbolístico del club, señalándolo como uno de los responsables de la irregularidad deportiva del equipo no sólo en este tramo sino en el último año. El hashtag “Fuera San Román” fue tendencia en las redes del mundo Toluca.

¿Cuándo es el próximo juego del Toluca tras la derrota en Mazatlán?

Toluca volverá a jugar por la Liga MX el próximo miércoles 29 de enero, cuando los dirigidos por Antonio Mohamed visiten a Pumas UNAM, justamente el ex equipo del ‘Turco’, a partir de las 21.00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Una dura parada en la Jornada 4 para los escarlatas, que deberán recuperar los puntos perdidos en El Encanto.

