América recibirá a León este miércoles en lo que es, al menos en la previa, el duelo más atractivo de la Jornada 9 del Clausura 2025 de la Liga MX. Los Esmeraldas -con James Rodríguez como conductor- son los líderes con 19 puntos, mientras que las Aguilas aparecen como escoltas, a la par de Tigres, solo tres unidades por debajo.

Publicidad

Publicidad

El conjunto comandado por André Jardine no comenzó el campeonato con los jugadores titulares y ahora busca tomar la punta con la plantilla completa para empezar a encaminar su clasificación a la Liguilla. Sin embargo, en frente tendrá a un fuerte León que no sabe lo que es perder en el Clausura 2025 y no se presenta como un hueso fácil de roer.

ver también ¿Cómo quedó la tabla del Clausura 2025 de la Liga MX tras la Jornada 7?

Ahora bien, por el lado de los Esmeraldas comenzaron a palpitar el encuentro ante América con una crítica para la organización de la Liga MX. Puntualmente, el entrenador de León –Eduardo Berizzo– se quejó de la diferencia de los tiempos de descanso entre un equipo y otro.

“Si queremos una competencia alta, seria, los descansos entre una jornada y otra no tienen que ser diferentes. Eso no es excusa, hay que equiparar el descanso, ser claros y serios en la organización, me parece que la liga debe revisar ese aspecto, hay un desorden tal vez innecesario”, fueron las palabras de Berizzo en rueda de prensa tras el triunfo por 2-1 sobre Atlético San Luis.

Publicidad

Publicidad

Eduardo Berizzo platica con James Rodríguez (GETTY IMAGES)

Últimos 5 partidos entre América y León

León 1-1 América | Apertura Liga MX

León 0-1 América | Clausura Liga MX

América 2-0 León | Cuartos de final Apertura Liga MX

León 2-2 América | Cuartos de final Apertura Liga MX

América 1-1 León | Apertura Liga MX