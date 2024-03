Tigres UANL tiene, sin duda alguna, una de las mejores plantillas de la Liga MX o, al menos, una de las más caras. Sin embargo, y a pesar de tener muchos jugadores de un enorme renombre, la realidad es que hay otros tantos futbolistas que, por un motivo u otro, no son considerados por Robert Siboldi.

Evidentemente, su gran armario de posibilidades hace que el entrenador tenga la opción de rotar y no sufrir grandes deterioros en su equipo. No obstante, la realidad es que hay ciertos nombres que no ingresan en esta rotación y, por tal motivo, no han jugado nada, o casi nada, en lo que va de la temporada.

Es por eso que en Bolavip vamos a repasar caso por caso quiénes han sido los jugadores que menos minutos han sumado considerando el Clausura 2024 y, obviamente, la Concachampions.

Miguel Ortega

En este caso no hay que brindar demasiada explicación. Ortega es el tercer portero que tiene Siboldi, lo cual hace muy complicado que tenga minutos. De hecho, la ausencia de Guzmán no le ha abierto las puertas siquiera, sino que es Felipe Rodríguez quien ha estado ocupando su lugar.

Fernando Ordóñez

El lateral de 22 años ya ha tenido rodaje en el primer equipo de Tigres UANL, aunque solamente el año pasado. Tal es así que Ordóñez aún no ha jugado ningún minuto en ninguna de las competencias de esta temporada, sobre todo como consecuencia que Angulo y Fuentes están por encima suya.

Eugenio Pizzuto

El pivote es otro de esos jugadores que aún no ha visto ningún minuto de juego en este 2024. Si bien es cierto que lo hace con el equipo sub-23 de Tigres, Robert Siboldi no le ha dado chances esta temporada. Una vez más, la razón es la competencia que tiene por ese lugar.

David Ayala

El mediocampista de 23 años también forma parte de los futbolistas que no han tenido rodaje este año. Si bien es cierto que años anteriores supo jugar con el primer equipo, ahora mismo no entra en la consideración de Robert Siboldi. Es por eso que aún no ha pisado los terrenos de juego.

Eduardo Tercero

A diferencia de los casos anteriores, Eduardo sí ha tenido minutos, aunque fueron solamente 76. Los mismos se dieron en dos encuentros del Clausura 2024, frente al América y ante Cruz Azul, juego en el que se fue expulsado. Una vez más, la competencia en su puesto le ha costado el prácticamente no jugar.