Atlas Futbol Club es uno de los equipos más tradicionales del futbol mexicano, fue tres veces campeón de la Liga MX y destaca por la ferviente animación de su afición, la famosa Barra 51. Los seguidores de la Fiera son uno de los más fieles, siempre que juegan de local llenan el Estadio Jalisco.

Pese a que en este Clausura 2024 Atlas no está consiguiendo buenos resultados, su afición no le falla y alienta en cada partido al ritmo de la murga de la Barra 51. En la temporada 21/22, los Zorros consiguieron el bicampeonato y la afición lo celebró a lo grande.

Atlas cortó con una sequía de 70 años sin festejar un título de liga en el futbol mexicano, en todo ese tiempo, la Barra 51 acompañó al equipo de manera incondicional, por eso se ganó el lote de la más fiel. En la actualidad ese acompañamiento continúa pero esta vez con canciones que hacen vibrar al Estadio Jalisco.

Las letras de canciones de la Barra 51

“Descontrolado”

Será que te vengo a ver

Porque hay tanta locura

que me llena de placer

Cuando te veo jugar

Del Atlas me enamore

Es por eso que soy así

Y si vas mal o vas bien

A tu lado voy a seguir

Escucha cómo canta la hinchada

Seguro te vino alentar

El cielo se pinta rojinegro

A tu lado yo voy a estar

Descontrolado…

Vengo a la cancha y se desborda mi pasión

Con este aliento que detona el corazón

Yo seguiré,

Enamorado de la ACADE.

“Eres Mi Pasión”

Eres mi pasión

Eres toda mi vida

A la rojinegra la llevo en el corazón

Ya todo el país lo sabe tenemos los huevos

Para dar la vida

Por la ACADEMIA (¿por quien?)

Por la ACADEMIA

“Jurabas tu”

Este es el año academia

que la grada la mas fiel te alienta

con los bombos y las banderas

esta banda te sigue a muerte

no importa el lugar

rojinegro no puedes fallar

a esta gente

hoy tienes que ganar

que la historia vamos a cambiar

que lo vengan a ver

que fiesta que tiene la acade!

“No se comovoy no se como vengo”

No se como voy no se como vengo

solo se que siempre te vengo alentar

interminable se vuelve el sentimiento

que llevo adentro no puedo parar

vamos rojinegros todo va estar bien

como siempre te seguiré

solo nunca te dejare

vamos rojinegros vamos a ganar

que la vuelta queremos dar

todos juntos a festejar

que Chivas no existe más…

“Sentimiento villero”

Esa tarde pudo cambiar esta historia

sin embargo el sentimiento no cambio

y a pesar de no lograr aquella hazaña

esta gente a tu lado se aguanto.

Reconozco que a sido el dolor más grande

reconozco que sufrido es este amor

y apesar de que vengan malos momentos

esta hinchada alentará de corazón

Y ahora voy

de la mano de estos gloriosos colores

la pasión que llevo desde la cuna hasta el cajón..

Porque yo

daria todo por llegar a dar la vuelta

la ilusión de poder gritar al fin Atlas campeón

“Señores dejo todo”

Señores dejo todo me voy a ver al Atlas

Porque los jugadores me van a demostrar

(Que cosa) que salen a ganar

Que quieren salir campeon

Que lo llevan adentro como lo llevo yo

“Te amo”

Se que nunca te eh visto campeón

Eso no cambia el corazón

Los dirigentes se han robado nuestro sueño

Prestigio y dinero ahora

Sienten los colores como yo

Juega con todo el corazón

Sal a la cancha y no te olvides de tu gente

Te llevo en la mente pues te amo te amo

Soy Rojinegro y de Atlas voy enamorado

“Te sigo desde pequeño”

Te sigo desde pequeño

siempre a todos lados

porque de ti estoy enamorado

yo no abandono por que te amo

solo te exijo te pido pongas huevos

Esta es tu gente siempre presente

la fiel te sigue en las buenas y en las malas…

“Chivas ya es una empresa”

Chivas ya es una empresa

Es toda una vergüenza

Una historia transformada

A una marca registrada

Y su afición

No tiene corazón

No tiene dignidad

Se creen la popular

Comienzan a llorar

Comienzan a correr

Que llega la Acadé…

“Rojiblanco te quieres matar”

Rojinegro soy

y lo sigo a muerte

no me importa nada solo quiero verte

la hinchada te sigue aunque andes mal

como la de atlas no hay otra igual

Atlas en mi vida eres lo mas grande

el amor que siento es inigualable

aunque no haya copas te voy alentar

por que ser de atlas es mi enfermedad

rojiblanco te quieres matar

Porque esta gente nunca la tendrás

Rojiblanco te quieres matar

porque esta gente nunca la tendrás