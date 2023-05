El pasado sábado, América sufrió para lograr alcanzar la clasificación debido a que tuvo que batallar ante un Atlético de San Luis que iba por el milagro. Sin embargo, apareció Henry Martín para sellar la clasificación. A pesar de esto, el campeón de goleo habló con la prensa y le dejó un fuerte recado a los fanáticos Azulcremas.

Cuando se llega a las Águilas de Coapa se sabe que lo único que sirve en cada torneo es quedarse con el trofeo, si no es un fracaso. No hay mucho más que decir y esto lo ha declarado Fernando Ortiz post eliminación ante Toluca en la Liguilla del Apertura 2023.

Por otro lado, el pasado sábado, los fanáticos de América le hicieron sentir la presión a todos los jugadores cuando se fueron al vestuario perdiendo 2-0 ante Atlético de San Luis. Debido a esto, esta tarde quien se mostró molesto por los cuestionamientos que hubo en los primeros 45 minutos fue Henry Martín, por lo que le dejó un recado a toda la afición.

“Se les agradece que estén con nosotros, en lo personal salí un poco enojado el día del partido pasado, no porque no merezcan criticarnos, están en todo su derecho, lo que pasa con las formas”, comenzó el atacante.

Y agregó: “Iba medio tiempo y nos estaban abucheando y para mí no es lo correcto, que abucheen cuando el partido está por terminar y el resultado no se dio, ahí sí que critiquen. Pero critican 45 minutos y sabiendo el equipo que tienen, pues más confianza y compromiso porque esto no lo lograremos solos, es con la afición, porra, directiva, todos juntos”.

Por último, el campeón de goleo le dejó recordó a todo América que el recorrido es difícil. “El camino no es fácil, no vas a golear a todos los equipos, va a ser complicado y en los momentos difíciles cuando se ve la realidad de quiénes están con nosotros. Muchas gracias por ir al estadio y llenarlo, pero aguanten hasta el último y si el resultado no se da, pues nos la tragamos y si hay que regañar y putear a quien sea, está perfecto, nosotros lo aceptamos. Al medio tiempo no, ahí si no”, cerró Henry Martín.