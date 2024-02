Pumas UNAM se prepara para afrontar este domingo su sexto compromiso en el presente Torneo Clausura 2024, donde se verá las caras ante sus pares de Puebla, con la intención de escalar a la zona de clasificación a Playoffs.

En la antesala del cruce ante ‘La Franja’, Eduardo Salvio, el mejor futbolista de los Universitarios en este comienzo de año, dialogó con los medios y dejó un rico testimonio sobre el camino que el conjunto auriazul tiene por delante.

“¿Si somos favoritos al título? No sé si favoritos, pero de que vamos a estar ahí y ser protagonistas hasta el final sin ninguna duda”, exclamó el atacante argentino durante la rueda de prensa previa al encuentro de la J6. Además, hizo una mención sobre los otros clubes que pelean arriba. “América, Tigres y Rayados hacen incorporaciones top y es normal que se hable de ellos, pero depende de nosotros”, aseguró el ‘Toto’.

El delantero de 33 años hizo mención a la calidad de futbolistas que integran el primer equipo y a la confianza que tiene en sus compañeros. “Tenemos un plantel muy competitivo, joven, pero de más jerarquía; ya el último torneo demostramos que Pumas va a estar ahí, peleando por protagonizar”, sentenció el futbolista albiceleste de inmejorable presente.

En cuanto al partido que se vendrá este domingo ante los franjiazules, dejó claro lo único que saldrán a buscar y lo único que le sirve a los Pumas: “Nuestro objetivo en casa es sumar todos los puntos posibles, ser más fuertes; en casa NO se nos puede ir ningún punto”, declaró Salvio, consciente de las dos unidades perdidas en el empate en casa ante Necaxa del pasado 1° de febrero.

El talentoso atacante atraviesa un momento ideal, con tres anotaciones y tres asistencias en cinco presentaciones en lo que va del campeonato, y disfruta el presente. “Uno mete goles o da asistencia y todos hablan de Eduardo Salvio y eso me pone contento, mi foco siempre sumar, me siento bien y me gusta ser un referente y un ejemplo para el grupo”, agregó el argentino, que buscará trepar en las tablas de goleo y pases-gol.

Por último, y no menos importante, ‘Toto’ Salvio abrió la puerta a una renovación de su vínculo con la institución. “Es algo que ya hablé con la dirigencia, ellos saben que si realmente quieren que me quede me voy a quedar, me gustaría, pero depende de cosas del club”, concluyó la gran figura de este inicio de Torneo Clausura. ¿Podrá seguir escalando Pumas UNAM en el campeonato? Pronto lo sabremos.