Fue una noche triste la que dejó atrás Toluca este sábado en el Estadio Nemesio Díez, donde no pudo marcar diferencias con las Chivas y quedó eliminado del Clausura 2024, tirando por la borda la ilusión inconclusa de conseguir la onceava en este semestre de la Liga MX.

Con la ventaja deportiva a su favor y ante una Bombonera colmada, las expectativas de revertir la serie tanto de la afición como de la plantilla, cuerpo técnico y directiva eran muy grandes, así como terminó siendo la decepción final tras la consumación de la caída.

Notoriamente golpeado luego de no haber podido ganar en casa, Renato Paiva se expresó sobre la eliminación en la Liguilla, tomando fuerzas y rescatando lo hecho por sus dirigidos. “Debo decirles el orgullo que tengo de ser entrenador de este grupo de jugadores… su afición tiene que estar obviamente triste y frustrada, pero también muy orgullosa del grupo que se está construyendo aquí, del futuro que viene para el club; el partido de hoy no deja dudas, absolutamente ninguna a quien lo ha visto”, afirmó el DT de los ‘Diablos’, considerando que su equipo no merecía quedarse afuera tan tempranamente.

El estratega realizó un balance de lo ocurrido en ambos juegos y aseguró que no es justo que los futbolistas se hayan ido con las manos vacías. “Lo que mi equipo ha hecho, jugamos el playoff como debíamos jugar, un detalle de una jugada de rebotes nos daña y perdimos la eliminatoria ahí; nos pasó, desde la expulsión al gol anulado, los palos, el portero de Chivas que fue el mejor del partido… En esta eliminatoria hemos sido mejores 11 contra 11, 10 contra 11, el balón no ha querido entrar“, agregó el portugués en rueda de prensa tras la conclusión del compromiso de vuelta.

Renato Paiva no pudo devolver la gloria a Toluca en su primer semestre en el club

Renato Paiva confirma su futuro en Toluca:

¡Se queda! El entrenador del conjunto escarlata informó a los reporteros presente que continuará al frente del Toluca la próxima temporada. “El futuro para mí es con más tiempo de trabajo, seguramente, las señales son positivas para el futuro del Toluca. Sé lo que me espera en las próximas horas y decir a los chicos que ni todo es malo cuando pasa esto, y más allá del resultado que nos deja fuera, hay mucha cosa buena y aprovecharla. Generar fuerza, motivación y creencia. Ser consciente. Es mi función ser el punto de equilibrio. Sacar lo positivo para generar trabajo para lo que viene“, reveló quien estará a cargo de los ‘Diablos Rojos’ en el Torneo Apertura 2024.

La justificación de Renato Paiva para seguir como DT de Toluca:

El timonel dio sus razones de por qué debe mantenerse en el banquillo de los Diablos y recordó todo lo atravesado en el escaso transcurrir que lleva en el cargo. “Yo creo que las señales de un equipo que en cuatro o cinco meses de trabajo ha crecido un montón, ha ido de menos a más en casi todo, a nivel individual, a nivel colectivo. Entonces, con poco tiempo de trabajo que tuvimos, creo que ha sido un muy buen torneo, obvio termina aquí con esta sensación muy difícil de digerir, pero hay que estar preparado porque no será la primera ni última vez que el futbol te hace estas cosas”, sentenció Paiva, que ya se mentaliza en lo que viene por delante para el Toluca.

La charla en el vestuario entre DT y futbolistas tras la eliminación:

Renato dio a conocer en la conferencia la intimidad del post-partido y el mensaje que les dio a sus dirigidos, dolidos por haber quedado afuera del Clausura. “Lo que he dicho a los chicos es que sea algo que nos impulse esta forma de ser eliminados, a nivel de enseñanza, de generar creencia y de generar motivación para la injusticia; no del partido, sino de la sensación que el grupo tiene dentro del vestuario, porque los chicos saben que han hecho muchísimo para pasar esta eliminatoria. Les dije que descansen y que hagan esto porque estamos creciendo y jugando así, el futbol no nos va a dar la espalda como esta eliminatoria“, concluyó el director técnico del conjunto choricero. Habrá más Toluca de Paiva en el futbol mexicano.