La Liga MX presentó una serie de modificaciones para las próximas temporadas, las cuales apuntan a generar cambios en la competición. Una de ellas es la Regla de Menores, la cual representa un importante cambio para el futuro. Sin embargo, Renato Paiva no se mostró de acuerdo con su implementación.

Esta nueva normativa tiene como objetivo que los clubes le den una importante cantidad de minutos a los jugadores jóvenes. Para aquellos que no cumplan existirán importantes sanciones. No obstante, hubo reacciones no tan buenas sobre la misma, como lo fue la del entrenador de Toluca.

Renato Paiva critica la Regla de Menores de la Liga MX

En rueda de prensa, Renato Paiva fue muy crítico. “Es hacer algo por hacer, pero no hacer algo donde se debe hacer, que es en la base, en los más jóvenes. Yo por lo que veo y conozco no veo una apuesta en entrenadores de formativas, no veo a los clubes trabajar en scouting, que lo hagan bien y que inviertan para poder traer esos jugadores al club”, lanzó inicialmente.

Y a continuación, el entrenador explicó que la principal importancia está en quienes guían a los jóvenes: “Hay que invertir mucho en los formadores. Si en tu trayectoria de estudio tienes malos profesores o malas metodologías de enseño y solo te limitas a eso, no vas a ser buen profesional. En mi opinión esto es hacer algo por hacer”.

“¿Qué va a pasar? En mi opinión puedes correr el riesgo de poner jugadores que no están preparados, vas a generar frustración en esos jugadores y vas a bajar claramente el nivel de competición de la liga. Una cosa es lanzar jugadores después de un proceso bien trabajado y que digas este está manos o menos preparado y vamos a ponerlo porque tiene calidad. Eso va a generar calidad en el juego, en los partidos y en la liga”, continuó Paiva.

Para finalizar su idea, Renato Paiva lanzó una conclusión y volvió a dejar en claro que, para él, lo importante está en la base. “Si el jugador no está preparado vas a generar frustración en el jugador, baja la calidad porque el jugador no puede dar una buena respuesta y baja la calidad y competitividad de la Liga MX. Hay que tomar decisiones desde abajo”, concluyó.