El ex mediocampista de los Diablos Rojos dio a conocer una particular condición que le exige la institución a sus futbolistas.

Rubens Sambueza dejó un buen recuerdo en Toluca, club en el que militó a lo largo de dos etapas durante los años 2017-2019 y 2020-2021. Debido a esto, el argentino nacionalizado mexicano es conocedor de distintos secretos e infidencias de los Diablos Rojos.

En ese sentido, el hoy ex futbolista sorprendió a muchos al revelar una cláusula que la institución choricera incluye en los contratos de sus jugadores, la cual está relacionada con el lugar en el que deben vivir los deportistas mientras dure su relación laboral con el club.

“En el contrato decía que no me podía quedar a vivir en México ni en Santa Fe, que está cerca de Toluca. Tenía que vivir sí o sí en Toluca. Es un contrato que el club ponía, no sé ahora si sigue así, pero ponía eso”, reveló Sambueza en diálogo con Sandra de la Vega, pareja de Andrés Guardado quien suele realizarle entrevistas a personalidades famosas del deporte mexicano.

Rubens Sambueza contó que en su contrato con los Diablos Rojos figuraba que debía vivir en Toluca. (Getty Images)

De acuerdo a lo mencionado por el también ex jugador de América, León, Estudiantes Tecos, Pumas UNAM y Pachuca, entre otros, dicha cláusula obedecía a un tema de seguridad. “Sabemos que el tema de la carretera es bastante peligrosa, y venir a la mañana con neblina en invierno no valía la pena. La verdad que los años que viví en Toluca la pasé muy lindo, al igual que en todos los Estados que viví en México”, agregó.

Finalmente, quien llegó a la final del Clausura 2018 y de la Copa MX de ese mismo año con los Diablos Rojos recordó que le tocó compartir plantilla con Alfredo Talavera y con muchos de sus compatriotas. “Me tocó con Tala y con varios argentinos, creo que fue el club en el que conviví con más argentinos”, completó.

Los números de Rubens Sambueza en Toluca

Rubens Sambueza disputó 127 encuentros con la playera escarlata, siendo esta la segunda cifra más alta de partidos con un mismo equipo en toda su carrera por detrás de los 193 que completó en América.

Sambueza disputó 127 encuentros con la playera escarlata. (Getty Images)

En total, el ex mediocampista convirtió 21 goles y asistió 39 veces durante sus etapas en Toluca.