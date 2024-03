Todo parecía ir contra la corriente para Renato Paiva luego de la eliminación en CONCACAF ante el débil Herediano, pero el DT logró encontrarle la vuelta al duro golpe y cambió abucheos y murmullos por aplausos, para devolverle la ilusión al Toluca en la Liga MX.

Los ‘Diablos Rojos’ se pusieron a tiro de los líderes y se ubican en el tercer puesto del Clausura 2024, completando el podio que comandan Rayados y el Club América. Y sobre esta cuestión se expresó el estratega portugués, que se muestra contento pero no confiado.

“Hoy por hoy no miro tanto la tabla, miro las formas en las que jugamos; estábamos ganando no jugando tan bien y creo que (ante Pumas) hemos hecho una de las mejores exhibiciones de la temporada, sino es que la mejor”, señaló el DT del Toluca, que venía de una experiencia poco agradable en cuanto a resultados en Club León.

El entrenador destacó la actuación de sus dirigidos en la goleada 3-0 ante los Universitarios por la calidad del rival. “No es fácil que un equipo como Pumas con su delantera en la primera mitad no haga un tiro, fue una labor equilibrada del equipo que atacó muy bien y tiene equilibrio defensivo; estudiamos muy bien a Pumas, sabíamos cómo nos podían hacer daño y nos preparamos muy bien para eso”, afirmó Paiva en conversación con los reporteros.

Por otra parte, el timonel fue consultado por la posición del Toluca, que se coló en el podio de la Liga MX. “Estamos detrás de Rayados y América, que son dos equipos muy fuertes a nivel de plantilla, pero ya empatamos en Monterrey 0-0 y curiosamente para mí fue el único partido que fuimos inferiores a un adversario, que también me parece normal porque es líder y jugábamos fuera”, analizó con tranquilidad el conductor de los Diablos Rojos.

“Tenemos que estar tranquilos, mantener la humildad y los pies bien plantados sobre la tierra; hay mucho que trabajar aún, pero creo que como entrenador me deja más feliz es que sentimos al equipo creciendo y eso es lo más importante”, destacó Renato Paiva en rueda de prensa, tras la aplastante victoria ante Pumas.

Por último, el DT del Deportivo Toluca quiso remarcar el rol del público escarlata como factor clave en el gran momento del equipo. “Me quedo con la alegría que damos a la afición; me quedo otra vez con el décimo segundo jugador que hoy nos empujó en momentos buenos porque no tuvimos momentos malos, pero siempre están y siempre pienso cuando salgo de los partidos, cuando ganamos, lo felices que ellos están, cómo aman este club y cuando no ganamos, lo tristes que ellos están, exactamente como nosotros”, concluyó Paiva, entusiasmado.