Los Pumas de la UNAM ultiman los detalles finales en la puesta a punto para afrontar los cuartos de final del Apertura 2023, donde se medirán ante sus pares de las Chivas de Guadalajara.

En la antesala del comienzo de la serie, el protagonista que se expresó fue Robert Ergas, lateral izquierdo de los ‘Universitarios’, quien ha tenido participación este campeonato, pero por debajo de lo esperado por él y por la afición.

Ante estas circunstancias, el defensor auriazul se proclamó al respecto, en conversación con el sitio Mediotiempo. “Cuando llegué a Pumas venía de una inactividad larga y me costó adaptarme, y luego tuve un problema muscular que me dejó veinte días afuera”, comenzó explayándose el marcador de punta sobre los pocos minutos sumados en el inicio del torneo.

Sumado a ello, Ergas contó las razones de aquella inactividad que le trajo problemas en su llegada a la Liga MX. “Extrañaba mucho a mis hijos y me estaba perdiendo de muchos momentos con ellos, quise darme un tiempo para ser padre y disfrutar a mi familia, y por eso los cuatro o cinco meses parado”, explicó el uruguayo, que venía de jugar en Olimpia de Paraguay.

Sin embargo, también reconoce que, con el correr de las semanas integrando la plantilla auriazul, ya logró revertir esa situación inicial y ponerse en forma para estar a disposición de Antonio Mohamed. “Hoy ya me siento adaptado y acoplado al plantel, creo que en los últimos partidos me he mostrado mucho mejor que al principio del torneo”, aseguró.

Para finalizar, el futbolista no se olvidó de dedicarle unas palabras al público de Pumas, “Estoy encantado con la afición, no es fácil venir a una institución tan importante y cuya historia exige ser éxitos, protagonismo, títulos; la afición está acostumbrada a eso y nosotros debemos saber que no nos exigen algo que no tengan que exigir”, cerró el lateral de 25 años, que espera a partir de aquí hallar su lugar en el once inicial de Mohamed.

En lo que va de la temporada, Robert Ergas ha disputado 12 encuentros con los ‘Auriazules’, donde aportó dos asistencias. Ahora, intentará poder sumar desde donde le toque para contribuir a cumplir con esa exigencia ganadora de la afición, y buscar conquistar el Torneo Apertura en la Liguilla.