El ex delantero de los Diablos Rojos identificó algunas falencias del equipo de Renato Paiva en la previa de los cuartos de final.

En Toluca ya se encuentran contando los días para comenzar su participación en la Liguilla frente a Chivas por los cuartos de final. Uno de los que habló en la previa fue el paraguayo José Saturnino Cardozo, histórico ex delantero de los Diablos Rojos, quien sorpresivamente no se mostró muy entusiasmado con las posibilidades del equipo de Renato Paiva.

Entrevistado por Azteca Deportes, Cardozo, quien vistió la camiseta de Toluca entre 1994 y 2005 con breves pasos entre esos años en Cruz Azul y Pachuca, identificó qué es lo que necesitan los Choriceros para gritar campeón.

Saturnino Cardozo jugó en Toluca desde 1994 a 2005 y también dirigió al equipo. (Imago)

“Le falta algo a este Toluca, espero estar equivocado, pero algo le falta. Antes del partido con el América dije que le faltaba algo, no veo ese punch de decir: ‘este es un equipo sólido que va a buscar el título’. Sí es un equipo que juega bien, que si se adelanta primero en el marcador te puede hacer mucho daño…”, afirmó el sudamericano, ganador de seis títulos como jugador con la camiseta escarlata.

En esa misma línea, el también ex DT de Toluca insistió que al equipo “le falta presencia física en el área”, y que ese factor “es muy importante cuando la defensa no se abre”. Asimismo, agregó: “Los goles llegan así, a partir de una buena coordinación en ataque, de la inventiva de un jugador y también de la presencia física en el área que es muy importante”.

Encuesta ¿Quién es el favorito para ganar la serie y pasar a semifinales? ¿Quién es el favorito para ganar la serie y pasar a semifinales? YA VOTARON 0 PERSONAS

“Cuando no encuentra el espacio para hacerte daño le cuesta, no tiene esa variante como de repente tiene Cruz Azul con Antuna y su velocidad para saltar la línea; o el América que cuando no puede por dentro lo hace por fuera Henry (Martín), que aguanta, se apoya y te llega por los costados”, completó Saturnino.

La clave para que Toluca derrote a Chivas según Saturnino Cardozo

Claro que el también ex delantero de la selección paraguaya no pierde las esperanzas y, en ese sentido, explicó cuál será la clave para que Toluca pueda resultar victorioso ante el conjunto de Fernando Gago.

“Si Toluca se lleva una buena ventaja en el primer partido, no tengo ninguna duda de que van a pasar la ronda, porque lo veo con mayor ventaja que a Chivas en este momento, porque Toluca siempre de local es muy fuerte”, comentó quien también se desempeñó como entrenador de los Albirrojos.

Toluca abrirá la serie ante Chivas como visitante y definirá de local. (Imago)

Aún restan definir cuestiones importantes como los días y horarios en los que se enfrentarán los Diablos Rojos contra el Rebaño. Lo que sí se sabe es que el encuentro de ida será en el Estadio Akron de Jalisco y la vuelta en el Nemesio Diez.