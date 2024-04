La semana previa a un clásico se suelo vivir de una manera especial, se prepara el ambiente para un escenario único, donde todos quieren ganar. Esta vez, Leo Suárez estará en la vereda de enfrente. El futbolista de Pumas ya palmita el clásico contra el América y manda una advertencia de cara al duelo del sábado.

Leo Suárez llegó este año a Pumas, viene ser campeón con el América y vivirá su primer clásico capitalino con los colores del Club Universidad. En la víspera al duelo más importante de la Ciudad de México, el exfutbolista de Las Águilas le envía un mensaje a sus excompañeros y describe lo que vivir este duelo desde el otro lado.

En una entrevista en Fox Sports, Leo Suárez contó sus sensaciones de cara al duelo contra el América, el exjugador del azulcrema se refirió a lo que será el juego ante su ex equipo. “Ellos son un equipo fuerte, son el último campeón. Jugar contra ellos es como jugar una final, los clásicos son lindos y se disfrutan muchísimo”, reveló el futbolista de Pumas.

Mucho a dado que hablar la salida de Leo Suárez del América, el futbolista argentino abandonó el azulcrema en medio de muchas versiones y llegó a Pumas con la ilusión de ganar títulos. El mediocampista rompió el silencio y se refirió a su salida de Las Águilas y de la relación con sus excompañeros.

Una de las versiones que más ruido hizo, fue que Leo Suárez se fue del América sin despedirse de quienes eran sus compañeros, el futbolista desmintió esos dichos y reveló como se dieron las cosas:

“Es mentira, se habló mucho, pero no es así. Ellos saben como se dio todo, el cambio de un equipo a otro es difícil. No me dio tiempo, pero yo me despedí de todos, es más, siempre hablo con ellos, estamos en contacto. La verdad es que eso fue todo mentira”

Leo Suárez