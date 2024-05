Se revelaron los audios del VAR sobre la jugada del gol anulado a Alexis Vega en Toluca vs Chivas

Todavía resuenan los ecos de la clasificación de Chivas a semifinales de la Liga MX tras eliminar a Toluca en el Nemesio Diez. El conjunto de Fernando Gago logró mantener el 1-0 obtenido en la ida para sacar su boleto a la instancia de los cuatro mejores en un encuentro que no estuvo exento de polémica, sobre todo teniendo en cuenta la jugada del gol anulado al delantero escarlata Alexis Vega.

En las últimas horas, y como es habitual, se revelaron los audios VAR sobre la jugada que podría haber cambiado el rumbo del encuentro y el consecuente desenlace. Allí, la Comisión de Arbitraje brindó los argumentos por los cuales no se convalidó la anotación del equipo que ofició como local.

Alexis Vega anotó un gol que posteriormente el VAR invalidó. (Imago)

La explicación oficial del gol anulado a Alexis Vega

Durante la introducción del registro audiovisual, una voz en off afirma que el toque hacia atrás del defensa Gilberto Sepúlveda no habilita a Vega, ya que no logra poseer dominio del balón en su intento de quitarle la pelota a Juan Pablo Domínguez.

“El toque de Sepúlveda no habilita al jugador de Toluca, ya que para que se pueda considerar un juego deliberado, de acuerdo a las reglas del juego, ese defensa debe tener la posibilidad de controlar el balón para realizar tres posibles acciones: dar un pase, despejar ese balón o recuperar la posesión del balón”, se escucha al comienzo del video.

Seguidamente, se afirma que “el defensa debe tener tiempo para coordinar sus movimientos, cosa que no ocurre ya que el defensa estira una de sus extremidades sin tener control de su cuerpo. Por todo lo anterior, se configura que ese defensa realizó un desvío de balón y ese desvío no habilita al jugador que se encontraba en posición fuera de juego”.

¿Qué dijo Renato Paiva tras la eliminación de Toluca?

Renato Paiva, técnico de Toluca, habló en la rueda de prensa post partido y compartió sus pensamientos luego de la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la liguilla.

En ese sentido, el entrenador portugués no buscó excusas en el gol anulado a Vega y rescató la actuación de su equipo a lo largo de la serie a pesar del resultado.

“Creo que en términos generales, en la eliminatoria, fuimos mejores, el balón no quiso entrar y no hablaré de injusticias (…) Lo que generamos en estos partidos, en la ida y hoy, me deja orgulloso y con una esperanza muy fuerte de lo que viene para Toluca”, aseguró.