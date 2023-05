El partido de ida de las semifinales del Clausura 2023 entre Tigres y Monterrey no dejó un gran despliegue futbolístico, pero sí grandes polémicas. Ninguno de los dos pudo sacarse ventaja y el encuentro terminó en un chato 1 a 1.Por lo tanto, todo se definirá en la vuelta que se disputará en el Estadio BBVA.

Una de las piezas claves para Tigres fue Sebastián Córdova, quien está en un momento impresionante desde la llegada de Robert Siboldi a la dirección técnica. El mediocampista no solo convirtió el gol del empate, sino que también manejó los hilos del equipo. Su sociedad con André-Pierre Gignac podría ser determinante para la serie.

Aún así, el futbolista de 25 años confesó que no la pasó bien durante el partido: “No me sentí del todo a gusto, no se jugó tan bien como queríamos, pero somos Tigres y luchamos hasta el final; hay que buscar el resultado en el estadio de Rayados”.

“Debemos estar unidos y hacer todo por el compañero. Sabemos que tenemos el apoyo de nuestra gente, eso nos motiva y hacemos todo por ellos. Queremos darle la octava a nuestra afición”, enfatizó Córdova después del partido que finalizó en tablas.

Lo cierto es que Tigres logró no irse en desventaja de su estadio, algo que será esencial para salir con más confianza en el duelo de vuelta. De todas formas, Siboldi fue claro y le tiró la presión a Monterrey, debido a que cuentan con la ventaja de la clasificación al haber sido líderes de la fase Regular.