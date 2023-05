En pocas horas, Rayados de Monterrey visitará a Tigres en la ida de las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2023. Por otro lado, previo al Clásico Regio que se llevará adelante en el Volcán, Héctor Moreno dejó un fuerte recado a todos sus compañeros de cara al primer partido que disputarán esta noche.

A lo largo de todo el torneo, la Pandilla de Nuevo León se ha colocado como uno de los grandes protagonistas y candidatos a quedarse con el trofeo. Diferentes es el caso del equipo Auriazul, ya que comenzaron con un andar regular en el campeonato, pero con el correr de las jornadas terminaron perdiendo varias posiciones.

A pesar de esto, Tigres vuelve a llegar a una instancia decisiva en la Liga MX, por lo que Héctor Moreno afirmó que no hay presión, pero sí nerviosismo. “Yo creo que la tensión, el nerviosismo que cualquier partido de Semifinal”, comentó a los medios de comunicación.

Y agregó:“Tigres está aquí por méritos propios. Nadie les ha regalado nada, han tenido una temporada complicada, no acostumbrados a lo que venían haciendo. Aun así están al mismo nivel que nosotros en este momento”. A su vez, teniendo en cuenta cómo llegó cada equipo a esta instancia, el defensa marcó que de nada sirve lo realizado en la fase regular.

“Fácil no será. Yo pienso que se ha dicho y a veces se malinterpreta, pero lo que hiciste antes no sirve de nada. Todo inicia de cero, son dos partidos y ese gran rendimiento que tuvimos durante el año nos permite que un empate nos deje avanzar. Esperamos no tener que tirar de eso, pero será una ventaja que tendremos al final de los dos partidos”, cerró Héctor Moreno.