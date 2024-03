La jornada 10 del Clausura 2024 de la Liga MX comenzará este mismo viernes, y todos los equipos ya empiezan a mirar con atención la clasificación. Es por eso que, antes de que comience el primer juego, es momento de repasar cómo se encuentra la tabla general de posiciones.

La actividad iniciará este 1 de marzo con los juegos de Querétaro vs. Santos Laguna, Atlético San Luis vs. Puebla y Mazatlán vs. Necaxa. Por su parte, los duelos se extenderán hasta el domingo, siendo el Xolos frente a León el encuentro que cerrará esta jornada del Clausura 2024.

Pero, además, se espera que pueda hacer importantes cambios en la clasificación del certamen, ya que muchos equipos se encuentran separados en una escasa cantidad de puntos. Es por eso que, a horas del primer enfrentamiento, es momento de repasar cómo está la tabla de posiciones.

La tabla general de posiciones del Clausura 2024

Todos los partidos de la jornada 10 del Clausura 2024

Siendo este viernes el inicio de la actividad, y el domingo el cierre de esta nueva jornada, es momento de repasar cuáles son los enfrentamientos que se aproximan y los resultados ya confirmados de la décima tanda de encuentros.