El director técnico argentino, Fernando Ortiz, del equipo Rayados de Monterrey, ha generado incertidumbre en la afición al hablar sobre los rumores de una posible salida del talentoso delantero, Rogelio Funes Mori, tras los reportes de la llegada del futbolista Sergio Canales para el Torneo Apertura 2023.

Analizando todas las opciones: ¿Se irá Funes Mori?

Fernando Ortiz, en una rueda de prensa antes de partir hacia Estados Unidos, ha dejado claro que el tema de posibles traspasos siempre está presente en el mundo del fútbol.

“Desde el momento en que llegué, los nombres siempre están al pie del cañón. Nosotros nos tomaremos el tiempo para tomar la mejor decisión”, expresó el DT.

Ante la posibilidad de la incorporación de Sergio Canales, tendrían que liberar una plaza de extranjero, pero aún no han definido quién sería el sacrificado en caso de concretarse el fichaje. Sobre esta posibilidad, Ortiz dijo, “Todavía no. Hasta que no se concrete el refuerzo extranjero no vamos a tomar decisiones”.

La importancia de Funes Mori para Rayados

Rogelio Funes Mori ha sido un elemento fundamental para el conjunto de Rayados en temporadas anteriores, destacándose como goleador y referente en el ataque del equipo.

Su partida representaría una pérdida significativa para la institución, por lo que el cuerpo técnico analiza con detenimiento los pros y contras antes de tomar una decisión.

El delantero argentino ha sido objeto de interés por parte de otros equipos, como el Los Angeles Galaxy de la MLS, lo que ha avivado los rumores de una posible partida.

No obstante, la decisión final está en manos del club y su entrenador, quienes buscarán la mejor opción para el beneficio del equipo y su rendimiento en el Apertura 2023.