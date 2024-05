Hace un mes, Eduardo Salvio declaró públicamente que extrañaba a Boca Juniors y que nunca le cerraría la puerta a un posible regreso al Xeneize. Desde que el argentino dijo esas palabras, su relación con la afición de Pumas UNAM empeoró de forma considerable y pidieron su salida.

Muchos aficionados se tomaron a mal la declaración de Toto Salvio y se lo hicieron saber en CU. En el partido ante León de la jornada 15 de la Liga MX, el delantero fue sustituido y una porción de la gente comenzó a abuchearlo, lo que generó una reacción en el argentino.

Toto Salvio le pidió perdón a la afición de Pumas UNAM

Tras ese suceso, la relación entre Toto Salvio y la afición no mejoró para nada. No obstante, el delantero realizó una entrevista en “Análisis Pumas” y pidió disculpas públicamente a horas de la ida de los Felinos ante Cruz Azul por los cuartos de final de la Liguilla.

Toto Salvio rompió el silencio (Jam Media)

“A nadie le gusta ser sustituido. Tal vez se malinterpretaron algunas palabras o algo que dije. Y si se lo tomaron mal, pido disculpas. Lo que menos quiero es tener un problema con mi propia gente, si yo quiero estar acá“, comentó el futbolista auriazul.

Además, Toto Salvio habló sobre su renovación con Pumas: “Estamos en pláticas. Esperando que se pueda resolver y ojalá lo antes posible porque mi deseo es quedarme. Estoy en un club muy grande y mi objetivo es salir campeón. Quiero vivir eso. Ojalá la renovación salga bien así me puedo quedar”.

Luego, el argentino volvió a hablar sobre lo que dijo de Boca: “Cuando salí recibí abucheos de algunos aficionados y claro que me puse mal. No me gusta. No quiero esconder que soy fanático de Boca, pero yo también siento cariño por Pumas y elijo quedarme acá. Porque yo podría decir ‘qué me importa si en dos meses quedo libre, si me abuchean no me interesa porque me voy’. Pero no, quiero quedarme acá”.

“Yo no quiero que la afición piense que no quiero a Pumas. Yo tuve la posibilidad de seguir en Boca y elegí a Pumas. Y hoy lo sigo eligiendo y quiero quedarme acá. Un poco me duele la situación, pero voy a hacer lo posible para volver a conectar con la gente, además de intentar cumplir los objetivos que tenemos en el grupo”, expresó Toto Salvio.

Por último, el delantero de Pumas habló del presente del equipo antes de enfrentar a Cruz Azul: “Estamos contentos. Fue un alivio pasar a Pachuca porque uno de los objetivos era entrar a la Liguilla y lo conseguimos. El equipo se recuperó bien y vamos a llegar sin problemas a enfrentar a Cruz Azul. Nuestro objetivo es llegar a la final“.