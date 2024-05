El futbolista clave de La Máquina que no estará presente ante los Felinos.

Celebra Pumas UNAM: El titular de Cruz Azul que no jugará la ida de la Liguilla del Clausura 2024

Pumas UNAM recibirá a Cruz Azul este jueves 9 de mayo a las 19:00hs en el Olímpico. Será el primero de los dos partidos de los Felinos contra La Máquina en busca de avanzar a la semifinal de la Liga MX.

Luego de superar el jueves pasado a Pachuca en el Play-In, el equipo de Gustavo Lema ya se viene preparando desde hace días para enfrentar a Cruz Azul en los cuartos de final del Clausura 2024.

Pumas no podrá contar para la ida con Nathan Silva, quien fue expulsado en el Play-In contra Pachuca y deberá cumplir un partido de suspensión. Pero en las últimas horas se confirmó que Cruz Azul también tendrá una baja importante.

El titular de Cruz Azul que no jugará la ida de la Liguilla ante Pumas

El titular en cuestión de Cruz Azul es Gonzalo Piovi, quien de acuerdo a la información del reportero Adrián Esparza padece una lesión en el hombro que sufrió en la última jornada de la fase regular ante Toluca.

Gonzalo Piovi no jugará la ida ante Pumas UNAM (Imago)

El ex futbolista de Racing no se entrena con Cruz Azul desde aquel partido y Martín Anselmi no podrá contar con el argentino para este duelo clave frente a Pumas. De esta manera, cada equipo perderá a un jugador importante en la defensa para la ida.

Gonzalo Piovi fue titular con Cruz Azul en las 17 jornadas de la fase regular y fue uno de los jugadores más regulares de La Máquina, por lo que su ausencia es una buena noticia para los Felinos.