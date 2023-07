El equipo de Pumas ha presentado oficialmente a sus cinco nuevas incorporaciones para esta temporada, pero hay incertidumbre sobre la participación de Lisandro Magallán y Gabriel Fernández en el próximo partido contra Mazatlán.

El defensor aún no han recibido el Transfer necesario para poder disputar el encuentro y, además, Antonio Mohamed, el director técnico de Pumas, no los ha considerado por el momento.

El motivo principal de la ausencia de los fichajes

La adaptación al sistema de juego y la condición física son aspectos cruciales para Lisandro y el Toro. El entrenador Turco Mohamed comentó sobre las recientes incorporaciones de Fernández y Magallán, destacando la importancia de que se acoplen al equipo y se adapten a la altura y exigencias físicas del club.

A pesar de que Magallán también obtenga el Transfer, el entrenador Antonio Mohamed solo contaría con Gabriel Fernández para este compromiso.

La razón principal de descartar a Magallán se debe a que el director técnico considera que la posición de delantero es la que más necesita variantes en el equipo, mientras que en la defensa están bien cubiertos con la reciente incorporación de Nathan Silva.

Antonio Mohamed: “necesitan adaptarse”

“Si están registrados y tenemos que echar mano de alguno, seguramente sería del ‘Toro’, de Lisandro no porque necesita más adaptación y aparte en el lado de los centrales estamos más protegidos, tenemos más alternativas. En el caso de adelante no tenemos tantas variantes, entonces si lo necesitamos lo pondremos y si no seguirá trabajando aparte con el grupo“, puntualizó el Turco Mohamed.

La afición de Pumas se mantiene a la expectativa de la evolución de Lisandro Magallán y Gabriel Fernández, ansiosos por ver su participación en el equipo durante el Apertura 2023.

Con la incorporación de estos nuevos talentos, el Turco Mohamed busca convertir a Ciudad Universitaria en una fortaleza para el club en esta temporada.