La Fase Regular del Clausura 2024 ya llegó a su fin, y aquellos equipos que han quedado fuera del Play-In o Liguilla ya piensan en el Apertura. Uno de ellos es Club Tijuana, quien tuvo un torneo muy malo. Y tras los malos rendimientos en el último certamen, se confirmó el futuro de Miguel Herrera.

Club Tijuana tuvo un rendimiento para el olvido en el Clausura 2024 (IMAGO)

El entrenador ha estado bajo los reflectores durante los últimos días por su visita a casa de Tigres UANL. La misma generó gran polémica, y puso al entrenador en boca de todos. Sin embargo, lo cierto es que ese encuentro ante los Felinos solo dejó una nueva derrota para Xolos.

De esta manera, Club Tijuana terminó de cerrar un Clausura 2024 para el olvido. Tal es así que quedó fuera de todo tipo de competencia, por lo que su mirada ya está puesta en el Apertura de este mismo año. Y ya pensando en el mismo, se conoció qué será del futuro del Piojo Herrera como técnico del equipo.

Miguel Herrera se va de Club Tijuana tras el Clausura 2024

Este mismo miércoles, y mediante un comunicado en las redes sociales, el entrenador anunció que no seguirá en el club para el próximo certamen. “Por este conducto les comunico que, en común acuerdo he decidido separarme del plantel no sin antes agradecer al Club Tijuana”, comenzó escribiendo el Piojo.

Por su parte, Herrera también se mostró dolido por no haber podido conseguir buenos resultados. “Me voy triste y endeudado por no conseguir más títulos, que este gran club y afición se merecen. La vida siempre da revanchas y yo por mi parte, buscaré nuevos horizontes para dar mi 100% como siempre lo he hecho”, continúa.

Los números de Miguel Herrera en su segundo ciclo en Club Tijuana

Durante su estadía en el club, el entrenador estuvo al frente del equipo en 47 partidos. De ellos, solamente ganó 10, mientras que los juegos restantes se dividen en 13 igualdades y 24 derrotas. De esta manera, solo cosechó 43 puntos al frente de Xolos.

¿Cuánto tiempo estuvo Miguel Herrera al mando de Club Tijuana?

En esta última etapa en el club, el Piojo llegó en febrero de 2023, y se mantuvo en el cargo hasta comienzos de mayo de 2024. Cabe resaltar que anteriormente, el entrenador ya había tenido paso por Xolos entre enero de 2016 y junio de 2017.