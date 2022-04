Existen luchadores de antaño que rebasan los 50 años de edad con graves estragos físicos como consecuencia de lesiones no atendidas a lo largo de su carrera. Lo que parecían dolores pasajeros o golpes fáciles de procurar con ungüentos o analgésicos, en muchos casos, eran en realidad daños de cuidado que merecían una intervención médica más completa. Pero no escucharon a su cuerpo por rebeldía, necesidad de luchar para captar ingresos o miedo a un posible retiro. Y eso les ha pasado factura. Algunos incluso se ven imposibilitados a caminar.

Gladiadores actuales prefieren oír a su organismo y hacer caso a sus respectivos entornos en aras de su bienestar. Uno de esos tipos es Rush, el Toro Blanco. Tras arrastrar una lesión con dos años de anterioridad, el líder de la Facción Ingobernable tomó la decisión de obedecer a su familia y al médico para someterse a una cirugía en 2021 luego de lesionarse la rodilla derecha en el evento Glory By Honor, de la empresa estadounidense Ring of Honor.

No había otra opción, tenía que operarse. Por lo contrario, en caso de ignorar esas recomendaciones, su estado de salud iba a empeorar e iba acelerar un posible retiro en caso de sufrir una lesión todavía más delicada. “Tengo más de 14 años en este bendito deporte que me ha dado todo. Pero llegó ese momento en que tuve que hacer una pauta. Mi familia, mi esposa y el doctor, me jalaron las orejas. Me dijeron que era urgente hacer esa cirugía lo antes posible”, comenta a Bolavip México.

Sincerándose, Rush comparte que no es fácil asimilar esa decisión de pasar por quirófano y destinar un tiempo prolongado a la rehabilitación. Se atraviesa por lapsos de tristeza debido a que el individuo que da vida al personaje se enfrenta a diversas emociones, mismas que van desde el pánico a no quedar bien hasta la impotencia por no estar arriba de un ring, lo que se traduce en una pasión que genera estabilidad económica y espiritual para el luchador.

“Siempre hay temor. Por eso es necesario dar el mil por ciento en la recuperación. El doctor fue claro, me dijo que pasara lo que pasara debía permanecer ocho meses fuera de actividad. Me puse la meta de recibir el alta médica a los siete meses. Para eso fue muy importante trabajar con mi mentalidad y disciplina. El apoyo emocional de mi familia fue fundamental”, dice en la entrevista.

Después de ocho meses enfocado en recuperarse, el Toro Blanco está de regreso. Manifiesta estar en óptimas condiciones para imponer su autoridad en los cuadriláteros, sobre todo porque se topa con un universo luchístico cambiado con la pandemia y que le desagrada. “Veo que hay mucha porquería. Hay que poner orden, para eso ya estoy aquí”, sentencia.