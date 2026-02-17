Nadie imaginaba que un delantero que parecía destinado a consolidarse en el futbol europeo estuviera atravesando uno de los momentos más complejos de su carrera. Con talento, velocidad y gol, supo ilusionar tanto en México como en el Viejo Continente, pero hoy la realidad es muy distinta.

Publicidad

Publicidad

Hablamos de Hirving Lozano, quien llegó a la MLS con la intención de reencontrarse con su mejor versión y recuperar protagonismo. Su arribo a San Diego FC estuvo cargado de expectativas, aunque su presente está lejos de lo esperado: problemas con el entrenador lo dejaron sin minutos y prácticamente relegado del proyecto deportivo.

Este escenario complica seriamente sus aspiraciones internacionales. Con el Mundial 2026 en el horizonte, Javier Aguirre necesita futbolistas en ritmo competitivo y con continuidad. Sin minutos ni regularidad, Lozano podría quedar fuera de la lista definitiva de 26 convocados, perdiendo terreno en un momento clave.

En medio de este contexto, Bryan Lozano, hermano del delantero, sorprendió con declaraciones explosivas en ESPN: “En Napoli tuvo problemas con Gattuso y su cuerpo técnico; en el PSV también. Es grosero y prepotente y eso no lleva a nada; eso ha influido para que realmente muchos no lo quieran…”.

Publicidad

Publicidad

Pero no se detuvo ahí. En una segunda parte de su testimonio agregó: “Nadie o muy pocos se arriesgarían a contratarlo. Yo me enteré que creo le faltó al respeto al técnico de San Diego, pero ya es una actitud muy repetitiva. En la selección se habla mucho de sus indisciplinas”.

La carrera de Chucky Lozano

ver también ¿Qué partidos de la Concachampions 2026 se juegan esta semana?

2014–2017: CF Pachuca

2017–2019: PSV Eindhoven

2019–2023: SSC Napoli

2023–2024: PSV Eindhoven

2025: San Diego FC

Publicidad

Publicidad

En síntesis