Es tendencia:
logotipo del encabezado
Concachampions

¿Qué partidos de la Concachampions 2026 se juegan esta semana?

Nueva semana de partidos del certamen internacional de clubes más importante de Norte y Centroamérica.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Nueva semana de partidos del certamen internacional de clubes más importante de CONCACAF
© Getty ImagesNueva semana de partidos del certamen internacional de clubes más importante de CONCACAF

La edición 2026 de la Concachampions sigue a paso firme y esta semana se jugarán nuevos partidos para a la continuidad de la Primera Fase del torneo. Cabe destacar que serán 6 duelos repartidos entre martes, miércoles y jueves, donde habrá conjuntos que debutarán esta semana.

Publicidad

Cabe destacar que ahora harán su entrada los equipos de la MLS, a excepción de San Diego FC, que ya jugó y eliminó a Pumas UNAM del torneo. No habrá participación mexicana hasta el inicio de Octavos de Final. Ahora será el turno de Estados Unidos y otras naciones clasificadas al torneo.

Por fuera de los equipos que participan de la Primera División de Estados Unidos, que incluye a Vancouver Whitecaps, figuran Atlético Ottawa, que si juega en la liga de Canadá, Real España de Honduras, Defence Force de Trinidad y Tobago, Universidad O&M FC de República Dominicana, Cartaginés de Costa Rica y Sporting San Miguelito de Panamá.

Los partidos de esta semana en la Concachampions 2026

Los horarios son de Ciudad de México

Martes 17 de febrero

  • Atlético Ottawa (Canadá) vs. Nashville SC (Estados Unidos) – 19:00 horas
  • Real España (Honduras) vs. Los Angeles FC (Estados Unidos) – 21:00 horas
Publicidad

Miércoles 18 de febrero

  • Defence Force (Trinidad y Tobago) vs. Philadelphia Union (Estados Unidos) – 17:00 horas
  • Universidad O&M FC (República Dominicana) vs. FC Cincinnati (Estados Unidos) – 19:00 horas
  • Cartaginés (Costa Rica) vs. Vancouver Whitecaps (Canadá) – 21:00 horas

Jueves 19 de febrero

  • Sporting San Miguelito (Panamá) vs. Los Angeles Galaxy (Estados Unidos) – 19:00 horas
Por qué la Concachampions 2026 va sólo por FOX One en México y no por TV abierta o de pago

ver también

Por qué la Concachampions 2026 va sólo por FOX One en México y no por TV abierta o de pago

Los equipos que ya están clasificados a Octavos de Final de la Concachampions

  • Toluca (México)
  • Cruz Azul (México)
  • Rayados (México)
  • América (México)
  • Tigres UANL (México)
  • San Diego FC (Estados Unidos)
  • Inter Miami (Estados Unidos)
  • Seattle Sounders (Estados Unidos)
  • Alajuelense (Costa Rica)
  • Mount Pleasant (Jamaica)
Publicidad
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
James Rodríguez llega a la MLS para quitarle la corona a Lionel Messi
Futbol Internacional

James Rodríguez llega a la MLS para quitarle la corona a Lionel Messi

¿La Liga MX regresa a la Copa Libertadores?
Liga MX

¿La Liga MX regresa a la Copa Libertadores?

Tras cerrar a Rodrigo Aguirre, Tigres abrocha un fichaje top desde la MLS
Club Tigres

Tras cerrar a Rodrigo Aguirre, Tigres abrocha un fichaje top desde la MLS

Anthony Edwards elige al sucesor de LeBron James en la NBA: no es él
NBA

Anthony Edwards elige al sucesor de LeBron James en la NBA: no es él

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo