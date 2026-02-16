La edición 2026 de la Concachampions sigue a paso firme y esta semana se jugarán nuevos partidos para a la continuidad de la Primera Fase del torneo. Cabe destacar que serán 6 duelos repartidos entre martes, miércoles y jueves, donde habrá conjuntos que debutarán esta semana.

Cabe destacar que ahora harán su entrada los equipos de la MLS, a excepción de San Diego FC, que ya jugó y eliminó a Pumas UNAM del torneo. No habrá participación mexicana hasta el inicio de Octavos de Final. Ahora será el turno de Estados Unidos y otras naciones clasificadas al torneo.

Por fuera de los equipos que participan de la Primera División de Estados Unidos, que incluye a Vancouver Whitecaps, figuran Atlético Ottawa, que si juega en la liga de Canadá, Real España de Honduras, Defence Force de Trinidad y Tobago, Universidad O&M FC de República Dominicana, Cartaginés de Costa Rica y Sporting San Miguelito de Panamá.

Los partidos de esta semana en la Concachampions 2026

Los horarios son de Ciudad de México

Martes 17 de febrero

Atlético Ottawa (Canadá) vs. Nashville SC (Estados Unidos) – 19:00 horas

Real España (Honduras) vs. Los Angeles FC (Estados Unidos) – 21:00 horas

Miércoles 18 de febrero

Defence Force (Trinidad y Tobago) vs. Philadelphia Union (Estados Unidos) – 17:00 horas

Universidad O&M FC (República Dominicana) vs. FC Cincinnati (Estados Unidos) – 19:00 horas

Cartaginés (Costa Rica) vs. Vancouver Whitecaps (Canadá) – 21:00 horas

Jueves 19 de febrero

Sporting San Miguelito (Panamá) vs. Los Angeles Galaxy (Estados Unidos) – 19:00 horas

Los equipos que ya están clasificados a Octavos de Final de la Concachampions

Toluca (México)

Cruz Azul (México)

Rayados (México)

América (México)

Tigres UANL (México)

San Diego FC (Estados Unidos)

Inter Miami (Estados Unidos)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

Alajuelense (Costa Rica)

Mount Pleasant (Jamaica)

