La edición 2026 de la Concachampions sigue a paso firme y esta semana se jugarán nuevos partidos para a la continuidad de la Primera Fase del torneo. Cabe destacar que serán 6 duelos repartidos entre martes, miércoles y jueves, donde habrá conjuntos que debutarán esta semana.
Cabe destacar que ahora harán su entrada los equipos de la MLS, a excepción de San Diego FC, que ya jugó y eliminó a Pumas UNAM del torneo. No habrá participación mexicana hasta el inicio de Octavos de Final. Ahora será el turno de Estados Unidos y otras naciones clasificadas al torneo.
Por fuera de los equipos que participan de la Primera División de Estados Unidos, que incluye a Vancouver Whitecaps, figuran Atlético Ottawa, que si juega en la liga de Canadá, Real España de Honduras, Defence Force de Trinidad y Tobago, Universidad O&M FC de República Dominicana, Cartaginés de Costa Rica y Sporting San Miguelito de Panamá.
Los partidos de esta semana en la Concachampions 2026
Los horarios son de Ciudad de México
Martes 17 de febrero
- Atlético Ottawa (Canadá) vs. Nashville SC (Estados Unidos) – 19:00 horas
- Real España (Honduras) vs. Los Angeles FC (Estados Unidos) – 21:00 horas
Miércoles 18 de febrero
- Defence Force (Trinidad y Tobago) vs. Philadelphia Union (Estados Unidos) – 17:00 horas
- Universidad O&M FC (República Dominicana) vs. FC Cincinnati (Estados Unidos) – 19:00 horas
- Cartaginés (Costa Rica) vs. Vancouver Whitecaps (Canadá) – 21:00 horas
Jueves 19 de febrero
- Sporting San Miguelito (Panamá) vs. Los Angeles Galaxy (Estados Unidos) – 19:00 horas
Los equipos que ya están clasificados a Octavos de Final de la Concachampions
- Toluca (México)
- Cruz Azul (México)
- Rayados (México)
- América (México)
- Tigres UANL (México)
- San Diego FC (Estados Unidos)
- Inter Miami (Estados Unidos)
- Seattle Sounders (Estados Unidos)
- Alajuelense (Costa Rica)
- Mount Pleasant (Jamaica)