El nombre de Carlos Vela lleva meses generando gran repercusión, principalmente en México. Resulta que luego de su salida de LAFC a finales de 2023, el futbolista no eligió nuevo equipo, lo cual ha dado lugar a fuertes y constantes rumores sobre su futuro.

Por supuesto, considerando que se encontraba en libertad, hubo equipos de la Liga MX que se mostraron interesados en Vela. No obstante, ninguno consiguió el regreso del experimentado delantero a México. Y pese a que también se lo vinculó con una posible continuidad en la MLS, nada ocurrió.

Es por eso que, durante las últimas semanas, el futuro de Carlos Vela ha sido una incógnita total. Sin embargo, luego de todas las especulaciones y las vinculaciones con diferentes equipos, se conoció una información acerca del posible futuro del mexicano.

Sorpresa por el posible futuro de Carlos Vela

De acuerdo a la información de Paco Arredondo, el futbolista tendría la idea de colgar las botas rondando en su mente. Pero, además, se estima que el propio Carlos podría hacer el anuncio oficial acerca de su futuro en los próximos días o semanas.

Semanas atrás, se rumoreó que Vela podía regresar a LAFC para tener una nueva etapa allí. Sin embargo, el panorama parece haber cambiado recientemente. Tal es así que ahora existiría la posibilidad de que el histórico futbolista mexicano deje el futbol profesional a la brevedad.

Cabe resaltar que, a pesar de que desde diciembre de 2023 no tenga equipo, Vela no se encuentra retirado. No obstante, durante el tiempo que estuvo como agente libre, no encontró ningún club que tenga una oferta lo suficientemente tentadora como para convencerlo de firmar.