Efraín Juárez es protagonista de una noticia de último momento en Colombia, país al cual arribó hace cuatro meses para dirigir a Atlético Nacional. Según reportes, el DT mexicano habría renunciado a su cargo semanas después de consagrarse en la liga y copa local.

De acuerdo al periodista Pipe Sierra, durante la mañana de este martes 14 de enero el estratega de 36 años le habría comunicado su decisión a los directivos del club verdiblanco. Asimismo, se consignó que desde la institución están tratando de convencerlo para que continúe al mando de los Verdolagas.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, Juan Andrés Pineda reveló que el ex Selección Mexicana habría mantenido un fuerte cruce con Gustavo Fermani, director deportivo de Atlético Nacional. Al respecto, el mencionado Pipe Sierra agregó que esta discusión estuvo relacionada al mercado de fichajes tras la llegada jugadores que el DT no habría pedido. Sorpresivamente, uno de ellos sería nada menos que Mateus Uribe, ex futbolista del América que jugó en las Águilas entre 2017 y 2019.

Asimismo, Efraín Juárez tampoco estaría conforme con la salida de Marino Hinestroza, una de las piezas fundamentales de la doble corona quien tendría todo listo para regresar a Columbus Crew de la MLS tras su préstamo en el conjunto paisa, que no estaría en condiciones de afrontar los pedidos económicos de los estadounidenses para quedarse con el jugador.

Publicidad

Publicidad

Los números de Efraín Juárez en Atlético Nacional

Vale destacar que el oriundo de la Ciudad de México arribó a Colombia en agosto pasado para realizar su primera experiencia como entrenador principal. Luego de un arranque con dudas e incluso críticas por parte de los aficionados, el ex Pumas UNAM, Rayados y América consiguió revertir la situación y terminar el 2024 a puro festejo con los títulos de la Copa Colombia (derrotó en la final a América de Cali) y el Torneo Finalización al vencer en la serie decisiva a Deportes Tolima.

Por el momento, y a la espera de resolver su futuro en el club, Efraín Juárez suma 15 victorias, siete empates y cinco derrotas en Atlético Nacional.