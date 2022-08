El Real Betis ha tenido que sortear algunos problemas administrativos en la previa del inicio de la temporada 2022-2023 de La Liga de España, especialmente relacionados con el hecho de haberse excedido en el limite salarial, lo que obligó a realizar algunas ventas de último momento.

Esta situación afectó de manera directa a dos futbolistas mexicanos, porque Diego Lainez debió salir transferido rumbo al Sporting Braga de Portugal y porque Andrés Guardado tuvo que sufrir hasta bien cercana la fecha del debut por no poder ser inscripto en los registros oficiales de la competición.

El Real Betis debutará en La Liga este lunes recibiendo al Elche y hoy mismo el entrenador Manuel Pellegrini salió a confirmar una nueva baja al reconocer que el defensor Marc Bartra, ex-Barcelona, aceptó el ofrecimiento para fichar con el Trabzonspor de Turquía. "En la medida que salen jugadores importantes, no se reemplazan", expresó el chileno.

De todos modos, el estratega reconoció que no puede desconocer la situación económica del club y que por esa misma razón acepta las ventas que sirvan para mejorar los balances, reconociendo incluso que antes del cierre del mercado de fichajes podría salir algún otro futbolista.

"No espero reforzar ninguna posición porque hay una situación económica que no podemos estar no viéndola. Hay una realidad de la que uno no puede esconderse. Vamos a ver si llega alguna oferta importante que sea para mejorar la parte económica y no desmejorar la parte deportiva", manifestó.