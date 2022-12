Este jueves,Betis volverá a ver acción oficial en la reanudación de La Liga de España enfrentando al Athletic de Bilbao y buscando una victoria que le permita alcanzar puestos de clasificación a la Champions League, confirmando así su buen inicio de temporada pese a las dificultades que ha tenido que sortear en el camino.

Sucede que el equipo que conduce Manuel Pellegrini se las vio muy mal luego de haber tenido un desfasaje con el límite salarial y no poder registrar futbolistas por varias semanas, entre ellos el mexicano Andrés Guardado. Solucionado ese problema, quedaron las dificultades para realizar fichajes, por lo que el entrenador deberá arreglárselas con lo que tiene.

En relación a todo ello, en rueda de prensa Pellegrini expresó un deseo que es también una súplica para la directiva. "En el club no hay intención de hacer cambios ni capacidad económica para ir al mercado. Ojalá que no salga nadie. Si se concreta alguna salida importante ya veremos cómo lo solucionamos. Si hay una oferta que realmente sea una solución me parece perfecto, pero debilitar al plantel por quitarse un sueldo ya he dicho lo que me parece", manifestó.

El chileno se refirió también al supuesto interés que hay en Atlético Madrid por el fichaje de uno de los mejores futbolistas del equipo, Borja Iglesias. "son todo especulaciones, mientras las cosas no sean hechos concretos es mejor no valorar. Borja está centrado en lo que tiene que hacer aquí, ya veremos si pasa o no pasa. Pero de momento no tengo valoración sobre especulaciones", dijo.

Andrés Guardado, presente

En la misma rueda de prensa, Manuel Pellegrini dio a conocer la lista de futbolistas convocados para el partido de mañana ante Athletic Bilbao y Andrés Guardado es parte de la nómina.