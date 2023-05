Santiago Giménez lo hizo de nuevo: se vistió de héroe para convertir un doblete y darle la victoria al Feyenoord contra el Excelsior por 2-0, dejando a los suyos muy cerca de consagrarse campeones y poner fin a su sequía en la Eredivisie.

El Bebote llegó a los 22 goles en su primera temporada en Europa, despertando el interés de varios clubes en el Viejo Continente. Aunque el Feyenoord busca retenerlo un año más, Santi reconoció que todo puede pasar en el mercado.

“No sé. Me encanta este club. Este club me abrió la puerta a Europa. No sé qué pasará ahora. Primero quiero concentrarme en el próximo juego y ganar algo aquí. Veremos qué sucede después”, dijo el mexicano en diálogo con ESPN.

Luego de comenzar la temporada siendo suplente de Danilo, Santi aprovechó las oportunidades que le dio Arne Slot para ganarse el puesto en el once inicial y convertirse en la figura más determinante del equipo en este tramo de la temporada.

Agradecido con la afición

El Chaquito es el ídolo de la afición del Feyenoord. El mexicano se robó el cariño de Rotterdam gracias a los goles convertidos y eso es algo que aprecia mucho, pues apenas está disputando su primera temporada ene Europa.

“Es genial ver a los niños con una camiseta mía y las banderas y sombreros mexicanos... Soñé con esto y ahora estoy viviendo mi sueño. Tenemos que ganar la próxima semana. Entonces el sueño se convierte en realidad", expresó.