Andrés Guardado acaba de convertirse en el jugador mexicano con más partidos disputados en suelo europeo. Desde su salida en 2007, tras dos años con la camiseta de Atlas, el mediocampista no regresó y se consolidó en las ligas más importantes del mundo.

Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV y Real Betis son las camisetas que defendió Andrés Guardado, quien en los últimos días brindó una entrevista para su esposa, Sandra De La Vega, donde dio pistas sobre lo que será su futuro como profesional, incluido un posible regreso a la Liga MX.

Para sorpresa de muchos, Guardado, de 35 años, reconoció que en 2019 estuvo cerca de volver a vestir la camiseta de Atlas, aunque luego optó por continuar en Betis. "Siempre lo he dicho, sí me gustaría retirarme en el Atlas, pero no depende de mí, no es de que diga 'me quiero retirar en el Atlas, ya me voy al Atlas', hay una directiva, un entrenador, hay gente que me tiene que dar la oportunidad de retirarme en el Atlas, no es que yo decida", analizó el jugador de la Selección Mexicana.

Asimismo, Guardado dio detalles de cómo fue aquel momento: “Estuvimos a punto de irnos al Atlas hace unos años, en 2019 sí creímos, estuvimos a punto de irnos, pero al final no se dio. No era nuestro momento, en aquel momento la directiva pensaba que era momento y a lo mejor ahora la directiva dice que ya no es momento", apuntó el capitán del Real Betis.

Por otro lado, el referente del Tri ya piensa en lo que será el Mundial de Qatar 2022, para el cual la Selección Mexicana todavía no logró la clasificación. Consultado sobre qué le faltaría a su carrera, reconoció: "El conseguir algo importante en el Mundial, con la Selección, dicen el quinto partido porque es muy famoso en México".