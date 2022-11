Un año después de participar en la Copa del Mundo Alemania 2006 con apenas 19 años de edad, Andrés Guardado comenzó su trayectoria en el futbol europeo con el Deportivo La Coruña. Desde entonces toda la trayectoria del Principito ha transcurrido en el viejo continente.

Después del Deportivo La Coruña, Andrés Guardado ha militado en el Valencia, el Bayer Leverkusen, el PSV Eindhoven y actualmente con el Betis. Ese recorrido le ha permitido ser el futbolista mexicano con mayor permanencia en Europa, por encima de Rafael Márquez y Hugo Sánchez.

Con más de 15 años en el futbol europeo, Andrés Guardado consideró que se siente más valorado en aquel continente que en México: "A lo mejor es normal porque toda mi carrera la he hecho en Europa, es que en Europa se me respeta un poco más, entrenadores, compañeros de profesión, prensa, creo que valoran mucho lo que he hecho acá y lo que sigo siendo acá y en México siento que se me ve como un dinosaurio, como que no se le da tanto el valor. Tampoco es algo por lo que yo me deje guiar, llevar mi vida o tome decisiones, es parte de ser jugador, de ser futbolista".

En cuanto a la selección mexicana, a sus 36 años, Andrés Guardado destacó el aprendizaje obtenido en el actual ciclo del director técnico Gerardo Martino quien en el Mundial Sudáfrica 2010 llevó a Paraguay a los Cuartos de Final: "creo que el Tata nos ha inculcado desde que llegó es este cambio de cómo se consigue, o cómo consiguió él, con una selección muy parecida a la nuestra en ese sentido, el llegar al objetivo. Creo que eso es lo que veo diferente, que tenemos una persona, un líder dentro del equipo que ya sabe lo que es jugar ese quinto partido y sabe lo que es que a lo mejor no seas el favorito, que lo mejor no crean mucho en ti, pero que lo conseguiste, creo que mentalmente al grupo eso le ha calado".

Adiós de Andrés Guardado a la selección mexicana

En declaraciones para Star+, Andrés Guardado comentó que, ahora que se encuentra a punto de asistir a Qatar 2022, su quinta Copa del Mundo, "no sé si cambiaría mi carrera entera porque me ha costado mucho trabajo y han sido muchos años, a lo mejor unos años de carrera en Europa por ese quinto partido, seguro que sí. Mitad y mitad, sí. Estoy convencido que el último partido que me toque jugar en el Mundial será mi último partido en selección. Ahí se acaba mi camino en selección".

