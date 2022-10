Normalmente, lo que más se le aplaude a un futbolista mexicano es buscar hacerse un futuro en Europa, sabiendo que en ese continente se disputa el mejor futbol, además de tener muchas posibilidades de crecer en las distintas ligas.

Sin embargo, hay ocasiones en las que no es un hecho que esa decisión signifique un acierto. Un buen ejemplo puede ser Omar Govea, mediocampista de 26 años que optó por firmar con el FC Voluntari de Rumania.

Hace algunos años, el formado en América era uno de los máximos prospectos del futbol mexicano. Sin embargo, en los últimos años ha perdido continuidad, recalando a un campeonato exótico que vuelve imposible que Tata Martino lo siga semana a semana.

Lo más increíble es que el mismo Govea confesó que hace algunas semanas tuvo ofertas de la Liga MX que declinó: “Me pareció bien la idea de quedarme en Europa. Quizá la gente no entiende mi paso a Rumania, pero me ayudará a revalorizarme por no jugar el año pasado. Aquí es más táctico, pausado e incluso lo llego a ver como la liga mexicana".

El jugador nacido en San Luis fue claro y contó los motivos del rechazo: “Llegué a tener contacto con equipos, pero en México la temporada ya estaba avanzada y para mí lo más importante era jugar, tener actividad, minutos y mejorar mis estadísticas. Me gustaría volver en un futuro a México y no descarto", dijo para cerrar.