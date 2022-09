Canterano de América y ex jugador de selección mexicana jugará en Rumania con su quinto equipo en Europa

A siete años de haber emprendido su aventura por el futbol de Europa, el mediocampista mexicano Omar Govea ha fichado por su quinto equipo en el viejo continente. Después de haber militado en el balompié de Portugal y en el de Bélgica ahora ha fichado por un club de Rumania aunque parecía que estaba por volver a México.

Nacido el 18 de enero de 1996, Omar Govea intentó hacer su carrera en México y empezó con la categoría sub 15 de San Luis de donde pasó a las Águilas del América, club en el que jugó para los equipos sub 17 y sub 20. Después jugó un par de semestres para los Mineros de Zacatecas en el Ascenso MX.

El paso de Omar Govea en el futbo el europeo comenzó en Portugal con el Porto B en las temporadas 2015-16 y 2016-17 y después llegó a la primera división de Bélgica donde estuvo en tres equipos: Royal Excel Mouscron (2017-18), Royal Antwerp F. C. (2018-19) y S. V. Zulte Waregem (2019-20, 2020-21 y 2021-22.)

Fue justo al llegar al futbol de Bélgica cuando Omar Govea fue llamado a la selección mexicana con la que ha disputado cuatro partidos amistosos: los tres primeros ante Polonia en 2017, y contra Islandia y Croacia en 2018 con Juan Carlos Osorio como director técnico, y uno más en 2020 frente a Holanda con Gerardo el Tata Martino como seleccionador.

Segundo futbolista mexicano en Rumania

Este martes 20 de septiembre, Omar Govea ha fichado por el FC Voluntari con un contrato por dos temporadas; con este club jugará con la camiseta número 16; este equipo fue fundado en 2010 y en 2015 ascendió a la primera división de Rumania donde casi siempre ha competido en la parte baja de la tabla; en la temporada 2021-22 por fin peleó por el campeonato.

Omar Govea es el segundo mexicano en la primera división de Rumania ya que en julio pasado el defensa Paolo Medina fue contratado por el FC Hermannstadt.