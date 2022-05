El nuevo proyecto de Hugo Sánchez sigue dando de qué hablar, pues cada charla que sostiene con estrellas del futbol mundial no deja de generar polémica, pues las declaraciones de los personajes involucrados generan múltiples comentarios, como es el caso del entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, quien durante su charla con el “Pentapichichi” recordó algunos de los mexicanos con los que se ha topado.

De acuerdo a Ancelotti, su relación con el controversial Javier “Chicharito” Hernández e Hirving “Chucky” Lozano, eso durante la etapa en que los dirigió tanto en el Real Madrid como en el Napoli. En esta charla que tuvo en el programa "Hugo Sánchez presenta", el italiano aseguró tener una muy buena relación con los mexicanos, e incluso no les perdió la pista cuando fueron parte de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

"He tenido muy buena relación con Chicharito, tengo una buena relación con el Chucky, nos mandamos mensaje... En el último Mundial trabajaba para una televisora mexicana, he seguido el Mundial de México que ganó ante Alemania con un gol de Lozano”, apuntó Ancelotti, quien fue el encargado de solicitar al canterano de los Tuzos de Pachuca cuando arribó al conjunto italiano, pues señala que tiene grandes capacidades, pero sin olvidar que no tiene técnica.

"Me gusta mucho como jugador, que tiene intensidad. No tiene una calidad fina o técnica, pero es muy rápido, juega muy bien para mí sin balón. Para mí, Chucky puede jugar en la banda, atrás de un delantero o como delantero, se mueve bien y corre sin balón", destacó el actual entrenador de los merengues, quien también decidió tocar el tema de Gerardo “Tata” Martino, quien ha sido cuestionado sobre su planteamiento y decisiones al frente de la Selección Mexicana.

"Dime quien de los entrenadores no es cuestionado, es nuestro hábitat ser cuestionado y más en una selección, donde uno no tiene el tiempo para trabajar, entrenar. A mí no me gusta, pensar ahora en entrenar tres días al mes, no me da mucho gusto, prefiero quedarme aquí, me gusta el día a día", finalizó el timonel internacional, quien este fin de semana enfrentará al Liverpool en busca de llevarse la Champions League.