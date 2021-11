Con 31 años, Carlos Peña ya piensa seriamente en retirarse del futbol profesional: no la pasa bien en Guatemala.

Supo vestir la playera de la Selección Mexicana y ser uno de los mejores futbolistas de la Liga MX, pero su carrera tomó una pendiente descendiente en los últimos años y ahora está cerca del retiro a sus 31 años. Hablamos de Carlos Peña, quien actualmente juega para Antigua FC de la Liga Nacional de Guatemala pero ya piensa seriamente en colgar los botines. ¿Qué es lo que sucede con el mediapunta?

Gullit fichó con este club en julio de este 2021 y, hasta el momento, registra 3 goles en 9 partidos disputados (de 18 posibles). Si bien son líderes indiscutidos en el campeonato, el elemento azteca no está disfrutando de la experiencia. Ya no tiene la motivación de antes, sufre los viajes en micro y está disconforme con el estado de los distintos campos de juego. Es por eso que cree que se le acaba el tiempo en la profesión.

En diálogo con La Guardia Esmeralda, señaló: "Acá está apenas creciendo todo. Los entrenadores mexicanos le están dando un plus muy grande; los directivos ya se están dando cuenta porque acá te avientas 6 horas (viajando), a veces hasta el mismo día, a veces en canchas que no están aptas y los directivos exigen pero saben que hay que invertir".

"La verdad me considero una persona sincera, yo voy al frente, digo las cosas como son, mucha gente me conoce y en el momento que vea, que, si es un año, ya no doy más en el sentido de condición, jugaré, pero en la cascarita. Yo juego para divertirme, pero hay que verlo con responsabilidad, porque tienes que rendirles a los clubes en donde estás", reveló Gullit Peña.

De esta manera, el mediapunta dejó en claro que está realmente muy cerca de colgar los botines, aunque confesó que le gustaría hacerlo en Liga MX y no en Guatemala. "Mi sueño es irme con León. Si acá en Antigua ya no doy más, será acá (Guatemala), pero mi sueño es con el León". Ni Chivas, ni Cruz Azul, ni Pachuca, ni Necaxa. Quiere retirarse en los Panzas Verdes, club donde mostró su mejor versión.