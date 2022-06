Diez días después de haber puesto en duda su continuidad en Los Angeles FC, Carlos Vela confirmó que continuará en el equipo que disputa la MLS y en el que ahora se dará el gusto de compartir equipo con una súperestrella como Gareth Bale, flamante fichaje de la franquicia.

En diálogo con ESPN, el futbolista mexicano reveló qué fue lo que lo llevó a tomar la decisión de quedarse. "Era cuestión de tiempo. Las dos partes estaban muy ilusionadas por poder cerrar el contrato", dijo expresando además su felicidad por seguir vinculado al equipo que lo tiene como una de sus máximas figuras.

"Obviamente siempre es negocio y si una tira para un lado, la otra para el otro, pero cuando ambos quieren llegar al mismo lugar, siempre termina sucediendo y así pasó. Lo dije desde el primer día. Hasta que no gane un título no me quiero ir de aquí. Es algo que me motivó a seguir y ojalá pueda ser este año", agregó.

Carlos Vela logró convertirse en MVP en la temporada 2019, pero todavía ansía que los logros con LAFC se vuelvan colectivos. En la presente temporada, las cosas marchan más que bien, púes el equipo encabeza la clasificación de la MLS con 31 puntos en las primeras 16 jornadas.

Al gran presente se suman las contrataciones de Gareth Bale y Giorgio Chiellini, quienes sin dudas han provocado un gran sacudón al mercado de pases de la MLS y generan en el propio futbolista mexicano mucha ilusión. "Me encanta jugar con gente buena y que venga gente así al equipo es algo muy positivo", resaltó.