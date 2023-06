Carlos Vela se convirtió en subcampeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF junto a su equipo, Los Ángeles FC, que cayó en la final ante Club León.

En las últimas horas se relacionó al ex jugador de la Selección Mexicana con Chivas de Guadalajara de la Liga MX. A continuación, conoce si puede llegar o no al “Rebaño Sagrado” tras no poder quedarse con el título.

+ ¿Es verdad que Carlos Vela será jugador de Chivas tras la final de la Concachampions?

De acuerdo a la información proporcionada por el medio “TUDN”, hay una confirmación de que Carlos Vela le habría dado el sí a Chivas para sumarse de cara al Torneo Apertura 2023. Los contactos con el futbolista, según dio a conocer el sitio mencionado, habrían estado a cargo de Omar Bravo y Omar Esparza, que lo convencieron de su regreso a su club formador.

+ Los números de Carlos Vela en la Concachampions:

A lo largo de su participación en esta edición, Carlos Vela aportó 3 goles y 2 asistencias en 8 partidos jugados, con tantos anotados en octavos y cuartos de final. Así, recibió la medalla de subcampeón de la competencia pero con un buen rendimiento individual.

+ ¿Cómo le fue a Carlos Vela en su paso por Los Ángeles FC?

Desde su arribo al club norteamericano, Carlos Vela acumula 86 goles y 49 asistencias en 158 participaciones con la camiseta de LAFC. Considerando los minutos que tuvo en el campo, ha aportado 135 contribuciones directas en tantos de su equipo en 134 encuentros completos (estando los 90′ en cancha). Sensacional promedio.