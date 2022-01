Chicharito Hernández es considerado uno de los últimos referentes de la Selección Mexicana, luego de jugar en las mejores ligas del mundo y vestir camisetas como las de Real Madrid y Manchester United. Sin embargo, el atacante de 33 años lleva un tiempo sin aparecer en las convocatorias de Gerardo Martino.

Tras una larga etapa en el futbol europeo, el presente de Chicharito Hernández se encuentra en la Major League Soccer de Estados Unidos, donde representa a Los Angeles Galaxy. Sus números en el último año han sido buenos, ya que registró 17 goles y tres asistencias en tan solo 21 presentaciones, por lo que están quienes creen que el centrodelantero debe volver a ser considerado para el Tri.

Sin embargo, Chicharito vio desde su casa la victoria de México ante Jamaica, por 2-1, la cual le permitió obtener algo más de aire en su intento por clasificar al Mundial de Qatar 2022. Mientras tanto, en redes sociales, el atacante llamó la atención al referirse a la cantidad de cosas que lee, muchas de ellas fuera de lugar.

"No es fácil estar escuchando todo el día cosillas, no es fácil estar escuchando que el Chichatronco, que el Chicha esto, que el Chicha lo otro, que hasta si mis hijos no son míos, que soy mal padre... No es fácil, pero aquí estamos al pie del cañón", expresó en un tono distendido, aunque a la vez, afectado por las críticas.

En 2021, además de volver a encontrar un buen nivel con la camiseta de Los Angeles Galaxy, Chicharito también afrontó su separación de Sarah Kohan, motivo que le valió una repercusión extradeportiva indeseada, y por la que también recibió muchos mensajes en sus respectivas redes sociales, todos ellos, sumados a los que suele recibir con motivo puramente futbolístico.