Hasta hace algunos días, Javier Hernández y Luis García presumían de ser los mexicanos con el mayor registro goleador en su primera temporada en Europa. Ambos anotaron 20 dianas y, probablemente, pensaron que no los iban a superar por un buen tiempo. Pero llegó Santiago Giménez...

El Bebote ha brillado por completo desde su arribo al Feyenoord y, a pesar de no haber sido titular durante toda la campaña, le ha alcanzado para romper esta marca con varios partidos por disputar. Ante Excelsior, firmó un doblete y alcanzó los 22 gritos entre Eredivisie, UEFA Europa League y Copa de Países Bajos.

¿Qué dijo Chicharito Hernández sobre Santiago Giménez?

Chicharito Hernández fue consultado en las últimas horas sobre esta situación y no ocultó su sentimiento. Lejos de estar amargado o desilusionado, se mostró muy contento por Santi y aseguró que esto no se trata de un enfrentamiento entre mexicanos. Además, le pidió que vaya por más.

"Qué bueno que lo logró, los récords están para romperse. Yo hablo mucho con él porque me llevo bien con su padre. A mí me encantaría que en vez de estar viendo que mexicano rompe el récord, pensar en por qué no puede ser el campeón goleador de la liga holandesa", admitió Javier.

Más adelante completó: "¿Por qué no empezamos a comportarlo en contra de los extranjeros? No en contra de Luis García ni de mí, a mí me no me importa ese récord, al revés, yo se lo decía, que llegue a 70, me da igual, al fin de cuentas no competimos entre mexicanos. Eso es una vara para que la utilice para superarse de cierta manera".