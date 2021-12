La leyenda americanista confesó que su profesionalismo lo llevó a poner en peligro su propia vida pues no avisó que no sabía nadar cuando militaba en el Valladolid.

El legendario jugador de las Águilas del América y de la Selección Mexicana, Cuauhtémoc Blanco, siempre se caracterizó por ser aguerrido y entregado en el terreno de juego, y tal fue su compromiso que en su paso por Europa vivió un momento crítico por obedecer una orden inesperada durante un entrenamiento de recuperación.

Así lo reveló Carlos Suárez, quien fue Presidente del Valladolid, pues confesó de acuerdo a Mediotiempo, que el mexicano regresó de una concentración con la Selección Mexicana en donde lo lesionaron durante un encuentro ante Trinidad y Tobago, lo que derivó en hacer un plan para que hiciera ejercicios que incluían hacerlos en una piscina, pero desconocían que el azteca no sabía nadar.

"Él era un profesional muy importante, siempre quiso estar en buena forma. Una vez él se tiró a la piscina en un ejercicio y cuando volvieron los médicos y el recuperador nos dimos cuenta de que no salía; tuvieron que tirarse a buscarlo. Recuerdo que le reclamaron los terapeutas porque no nos dijo que no sabía nadar".

Mientras que para Cuauhtémoc fue un verdadero suplicio para él: “Me estaba ahogando. Como pude llegué a la orilla descansé. Le dije que no me volvería a meter a la alberca. Hazme sufrir, hazme lo que quieras, pero no me voy a volver a meter a la piscina. Me preguntaron que por qué no avise que no nadaba, y le contesté: usted mandó que me tirara al agua, pues yo voy y me tiro”, dijo el ex futbolista, quien estuvo tan sólo dos temporadas con el equipo español.