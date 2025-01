Santiago Giménez regresó de buena manera en el último tramo de 2024 luego de la lesión muscular que sufrió en septiembre y que lo dejó sin jugar durante dos meses. El mexicano disputó 7 partidos con el Feyenoord desde que volvió y convirtió 6 tantos.

Con estos números, el Bebote acumula 10 anotaciones en tan solo 14 encuentros en esta temporada con el Feyenoord. Considerando que se perdió dos meses de competencia, el promedio es muy bueno y por eso Santi Giménez sigue generando la atención de varios equipos europeos.

Uno de ellos es el Nottingham Forest, que realizó varias ofertas en el mercado veraniego para llevarse al delantero; sin embargo, el jugador de la Selección Mexicana rechazó las ofertas en ese momento y tomó la decisión de quedarse una temporada más en los Países Bajos.

No obstante, el periodista Oscar Mendoza de W Deportes reveló que el Nottingham Forest volvería a la carga por el Bebote en el mercado actual. “Gente cercana al Nottingham Forest me cuenta que buscan un centrodelantero en este mercado y el mexicano sigue en su agenda. Lo van a intentar de nuevo”, comentó el reportero en su cuenta de X (ex Twitter).

El Nottingham Forest está teniendo una gran temporada y se ubica 3° en la tabla de la Premier League actualmente. Chris Wood es el 9 titular y el goleador del equipo. Por eso, el interés por Santi Giménez en estos momentos sería para que sea el suplente del delantero neozelandés.

Sin embargo, el contrato de Chris Wood finaliza en junio y el mexicano podría ser el 9 titular del Nottingham Forest a partir de esa fecha, siempre y cuando los dos equipos y Santi Giménez lleguen a un acuerdo, aunque parece difícil que el mexicano cambie su postura.

El Fulham de Raúl Jiménez, otro equipo interesado

Por último, el periodista mencionado también comentó que el Fulham de Raúl Jiménez también está interesado en Santi Giménez. Sin embargo, el reportero agregó que el valor del Bebote es alto y que parece poco probable que el Fulham invierta ese dinero actualmente.