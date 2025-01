El caso de Nikita Mazepin es uno de los más controversiales en la historia de la Fórmula 1. El piloto ruso tenía un contrato de cinco años con Haas, pero su ambición de triunfar en la Máxima se echó por la borda cuando se tomó la decisión de expulsarlo del ‘Gran Circo’ por la invación de su país a Ucrania en el reconocido conflicto bélico que sigue vigente hasta la fecha.

Esto es algo que le pasó a varios deportistas rusos de distintas disciplinas, pero puntualmente la Fórmula 1 se apoyó en que el padre de Mazepin tenía vínculos con Vladímir Putin para tomar la contundente decisión. Finalmente, la justicia terminó fallando a favor de Nikita en 2024, pero él tomó la decisión de retirarse luego de tanto calvario.

Ahora bien, en las últimas horas confirmó que regresará a la F1, aunque no será como piloto. En diálogo con el medio ruso Autosport, declaró: “Desafortunadamente, no habrá trofeos de Fórmula 1 en mis vitrinas. Soñé con ello y lo perdí, pero hay muchas otras cosas. Estoy en camino hacia los negocios. Estoy 99% seguro de que me volverán a ver en Fórmula 1“.

“En qué papel, lo dejaré en manos del destino, pero los negocios son lo que satisfacen mis necesidades existenciales en este momento“, completó Mazepin. Y más adelante, finalizó: “Tengo genes empresariales por herencia, más educación, más una base en el deporte”. Ahora, habrá que estar atentos para ver de qué manera se concreta su retorno al paddock.

Nikita Mazepin solía correr para Haas antes de su expulsión (GETTY IMAGES)

Mazepin ya no mira la Fórmula 1

En la citada entrevista, Nikita reveló que no observa las carreras y explicó la razón: “Esto es porque tengo un trauma de mi prematuro final en Fórmula 1. Estaba entre los 20 mejores pilotos del mundo y tenía un contrato de cinco años con Haas. Tenía planeado estar al menos cinco años en Fórmula 1 y conseguir algo de éxito allí”.

