El atacante no ha logrado asentarse desde que llegó a Europa, y por ese motivo ha quedado relegado en la consideración de Gerardo Martino.

Después de consagrarse campeón con la camiseta de Cruz Azul, Orbelín Pineda no renovó su contrato con la Máquina Cementera y eligió un nuevo camino, al acordar su llegada al futbol europeo para representar al Celta de Vigo, equipo dirigido por el entrenador argentino, Eduardo Coudet. Sin embargo, tal parece que llegar a mitad de torneo ha hecho que la adaptación le cueste más de la cuenta al atacante mexicano.

Apenas 40 minutos lleva disputados Orbelín Pineda en su paso por el futbol español, motivo que de seguro le ha costado quedarse fuera de la lista de convocados a la Selección Mexicana para los tres encuentros finales de las Eliminatorias Concacaf. No es el presente que imaginaba el ex atacante de Cruz Azul, que deberá continuar trabajando para ganarse sus oportunidades y así poder volver a formar parte del Tri.

De todas formas, su entrenador, Eduardo Coudet, esperaba que la situación fuera diferente, según reconoció en su última conferencia de prensa: "El caso de Orbelín quizás es más distante, desconozco más o quizás no ha tenido tantos minutos, en el último partido no había tenido participación en la Selección”, afirmó. El atacante de 25 años había integrado la última convocatoria de Martino, e incluso jugó 45 minutos en el empate sin goles frente a Costa Rica.

Coudet reconoció que esperaba ver a su jugador entre los convocados por su compatriota: “Igualmente yo pensé que iba a ser convocado, no te voy a mentir, pero en líneas generales si miramos para ver si está o no está, quiere decir que tienen el nivel para poder estar”. Pineda aún no ha sido titular con Celta, y en el último encuentro, frente a Villarreal, apenas jugó los últimos tres minutos del encuentro.

Iago Aspas y Braias Méndez no fueron con España

Pineda no fue el único jugador del Celta que no estuvo entre los convocados por su país, ya que otras figuras del equipo, como Iago Aspas y Brais Méndez, tampoco estuvieron en la nómina de España. Aún así, Coudet respeta las decisiones de sus colegas: “Después hay un entrenador que tiene convocados a veintitantos jugadores y es el que toma las decisiones y solo en su cabeza sabe por qué elige lo que elige".