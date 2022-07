A los 43 años de edad, el mexicano Benjamín Mora le ha puesto fin a su etapa como director técnico del Johor Darul Ta'zim, club del futbol de Malasia al que llegó en 2015 y con el que ganó nueve títulos: cuatro Ligas, cuatro Copas y una Supercopa. Y su idea es enconrar una oportunidad en la Liga MX.

“Hubo un príncipe, hubo un sultán y una monarquía que confió en mí, que se atrevió y fue valiente al contratarme y salió ganando; ahora vamos a ver quién es el valiente en México o en otra parte del mundo”, dijo Benjamín Mora quien durante su etapa como director técnico del Johor Darul Ta'zim dirigió en 148 partidos y consiguió 102 victorias.

En entrevista con ESPN, Benjamín Mora, presumió que “soy el técnico más ganador en Malasia y creo que por lo menos voltearán a verme y saber ‘¿qué hizo este entrenador para poder ganar acá?’. Creo que tendrían interés (en México) en conocer mi trabajo. Eso creo, pero el futbol es incierto. Abierto a cualquier lado".

Nacido en la Ciudad de México el 25 de junio de 1979, Benjamín Mora comenzó en el futbol mexicano como auxiliar técnico en fuerzas básicas del Tijuana. En la Liga MX fue auxiliar de Carlos de los Cobos en el Querétaro, mismo cargo que ejerció en el Ascenso con el Atlante con Wilson Graniolati y en el Tapachula con Gabriel Caballero.

Oportunidad en la Liga MX

“Las horas vuelo que tuve acá, la maestría y el posgrado que vine a hacer en Malasia ya llegó a su graduación y ahora estamos listos para retos más importantes en ligas mucho más importantes que me puedan potenciar hacia el objetivo final que es ser el mejor entrenador mexicano”, comentó Benjamín Mora quien consideró que en la Liga MX “no desentonaría porque soy un técnico que pone todo el corazón, toda la pasión y todo el trabajo profesional en el día a día y con eso me basta para poder tener herramientas para intentar hacer cosas favorables. Si pude triunfar en un país que no tenía nada que ver conmigo ni culturalmente ni en tradiciones ni en educación, hábitos, costumbres, religión e idioma, creo que en mi país tengo grandes posibilidades, haciendo un buen proyecto y trabajando de manera profesional. Tengo la certeza absoluta que no hay nadie que me lo puede impedir”.