En el partido correspondiente a la jornada 22 del campeonato de la Eredivisie 2021/22, el Ajax aplastó sin mayores inconvenientes a Twente por 5-0 en el Johan Cruijff Arena. Sébastien Haller por triplicado, Davy Klaassen y Mees Hilgers, en contra, fueron los autores de los tantos en una goleada humillante. Edson Álvarez, elemento de la Selección Mexicana, fue titular y disputó los 90 minutos.

Como ya es una costumbre, Erik ten Hag dispuso de Machín como único mediocampista central y no lo quitó del campo de juego. El ex-América, según los números de SofaScore, registró: 73 toques de balón, 51 pases correctos sobre 57, 6 duelos ganados sobre 12 posibles, 10 pérdidas de pelota, recibió 2 faltas, no cometió ninguna y tuvo 5 intercepciones en defensa.

Edson Álvarez sigue teniendo un importante protagonismo con el Ajax, razón por la que es muy querido por la afición. De hecho, en la jornada de ayer, le alegró la semana a un pequeño fanático de los de Ámsterdam que acudió al Estadio con un cartel que decía: "Edson, ¿puedo tener tu camisa por favor?", en español. Por supuesto, esto no pasó desapercibido para el futbolista mexicano.

Una vez terminó el partido y con la alegría de la victoria, Machín buscó al niño y se acercó con una sonrisa imborrable en su rostro. Se quitó la playera y se la entregó al aficionado, quien no tardó en presumirla ante el resto de público que había en la grada. Gestos como éstos son los que hacen a los jugadores más grandes, no hay duda, y el oriundo de Tlalnepantla de Baz es consciente de ello.

¿Cuándo vuelve a jugar Edson Álvarez?

El Ajax deberá visitar al Willem II el próximo sábado 19 de febrero, en un duelo clave para seguir sacándole ventaja al resto de equipos en la punta del campeonato. Cuatro días más tarde (miércoles 23), llegará un partido vital para los de Erik ten Hag: viajarán a Portugal para enfrentarse con Benfica en la Ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League.